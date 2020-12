Zypern hat die ersten Corona-Impfstoffdosen bekommen

ATHEN (dpa-AFX) - Die ersten Impfstoffdosen gegen das Coronavirus sind am Samstag auf Zypern eingetroffen.



Das berichtete das staatliche Fernsehen (RIK). "Es ist ein emotionaler Moment", erklärte die für Gesundheit zuständige EU-Kommissarin, Stella Kyriakides, auf Twitter. Sie war zum Empfang der Impfstoffdosen nach Zypern gereist. Die Polizei begleitete den Lastwagen mit den Impfstoffdosen vom Flughafen Larnaka bis zu dem Ort, wo sie gelagert werden sollen, beriichteten örtliche Nachrichtenprtale. Der Impfstoff stammt vom Hersteller Biontech /Pfizer. Als Erste sollen an diesem Sonntag eine Krankenschwester eines Krankenhauses im touristischen Osten der Insel bei Paralimni und ein Mann in einem Altersheim geimpft werden./tt/DP/zb