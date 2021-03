Zynga Aktie: Das sollten Anleger wissen!

Zynga Inc (NASDAQ:ZNGA) gab am Mittwoch bekannt, dass es das in San Fransisco ansässige Unternehmen Echtra Games übernehmen wird – der jüngste Schritt des Unternehmens in Richtung Dominanz in der Spieleindustrie. Die finanziellen Details der Übernahme wurden noch nicht bekannt gegeben.

