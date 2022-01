Zymeworks-Aktie: Schlichtweg eine Katastrophe!

Die Zymeworks-Aktie hatte ein rabenschwarzes Jahr 2021 hinter sich. In den vergangenen zwölf Monaten hat das kanadische Biotech-Unternehmen mehr als zwei Drittel seines Werts verloren. Der Kurs der Zymeworks-Aktie liegt inzwischen nicht mehr allzu weit von ihrem Allzeittief entfernt. Auch der Start ins Börsenjahr 2022 ist missglückt. In den ersten Handelstagen des Jahres verlor die Aktie rund sieben Prozent an Wert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



