Zymeworks Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Per 22.04.2022, 04:22 Uhr wird für die Aktie Zymeworks der Kurs von 5.12 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Biotechnologie".

Zymeworks haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Zymeworks zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Zymeworks-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zymeworks vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (34,83 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 539,14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,45 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Zymeworks eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zymeworks derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 20,09 USD, womit der Kurs der Aktie (5,45 USD) um -72,87 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,88 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20,78 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".