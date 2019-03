Zyklon Idai zerstört DREAM-Gesundheitszentren in Beira / Deutsche AIDS-Stiftung bittet um Nothilfe

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Der Zyklon Idai hat in Südostafrika verheerendeSchäden angerichtet. Besonders stark verwüstet ist die Region um dieHafenstadt Beira in Zentralmosambik. In Beira betreibt dieökumenische Gemeinschaft Sant'Egidio zwei Gesundheitszentren desHilfsprogramms DREAM. DREAM betreut Menschen mit HIV/AIDS; begleitetu.a. HIV-positive Schwangere und verhindert die Übertragung desHI-Virus von der Mutter auf das Kind. Die Deutsche AIDS-Stiftungfördert das Programm DREAM bereits seit 2005.Die Mitarbeiter des Hilfsprogramms berichten von fürchterlichenVerhältnissen. In Beira gibt es keinen Strom, kein sauberes Wasserund keine Lebensmittel. Der Landweg ist zerstört, die Menschenhoffen, dass man ihnen auf dem Seeweg und aus der Luft hilft. 400Menschen aus den benachbarten Armenvierteln haben sich in daszerstörte DREAM-Zentrum Polivalente geflüchtet, wo die Mitarbeitervon DREAM versuchen, die Versorgung ihrer Patienten und dergeflüchteten Menschen aus der Nachbarschaft aufrechtzuerhalten."Wir sind bestürzt über das Ausmaß von Zyklon Idai in Mosambik,das jeden Tag mehr und mehr deutlich wird. Die Hafenstadt Beira, inder wir zwei Gesundheitszentren von DREAM unterstützen, liegt inTrümmern. Auch die Gesundheitszentren sind betroffen. Für denWiederaufbau benötigen wir dringend finanzielle Unterstützung. Bittehelfen Sie uns, damit wir den Menschen vor Ort schnell helfen können.Jeder Betrag hilft!", sagt Kristel Degener, GeschäftsführendeVorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung.Die Deutsche AIDS-Stiftung bittet um Unterstützung bei derNothilfe für Beira. Spendenkonto bei der Sparkasse KölnBonn: DE853705 0198 0008 0040 04, Stichwort "Hilfe für Beira"Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell