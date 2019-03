Zyklon Idai in Ostafrika: action medeor hilft mit Medikamenten (FOTO)

Finanztrends Video zu



Tönisvorst (ots) -Zyklon Idai hat im Südosten Afrikas schwere Zerstörungenhinterlassen und große Gebiete überschwemmt. In Mosambik, Simbabweund Malawi wurden mehr als 350 Todesopfer bestätigt, hunderttausendesind obdachlos. Bereits im Vorfeld des Zyklons war die Region vonanhaltenden schweren Regenfällen und Überschwemmungen betroffen.In der Niederlassung von action medeor in der malawischenHauptstadt Lilongwe läuft die Hilfe für den betroffenen Süden desLandes an. Eine erste Hilfslieferung für das Trinity Muona Hospitalin Muona wird aktuell gepackt. Das 200-Betten Krankenhaus im SüdostenMalawis benötigt dringend Medikamente und medizinischesVerbrauchsmaterial, um die Patienten weiterhin versorgen zu können."Jede Unterstützung ist eine große Hilfe für uns. Wir versorgendie Patienten kostenlos, aber unsere Vorräte sind begrenzt",berichtet William Allan, Klinikadministrator des Trinity Hospitals.Es fehlt am Notwendigsten: auf der Bedarfsliste des Krankenhausesstehen Verbandsmaterialien, Infusionslösungen und Gummihandschuhe fürUntersuchungen. Das Team des Krankenhauses arbeitet unter erschwertenBedingungen, tagelang gab es keinen Strom, die Zugangsstraßen sinddurch die Überflutungen unpassierbar geworden. "Ich habe vieleschlaflose Nächte, weil wir bisher keinerlei Hilfe erhalten haben",beschreibt William Allan die verzweifelte Situation seines Teams.Neben der ersten Hilfe, die im Medikamentenlager in Lilongwe fürdie Partner in Malawi vorbereitet wird, steht das action medeor Teamin Tönisvorst mit Partnern in Mosambik und Simbabwe in Kontakt, umweitere Hilfe zu koordinieren.Hintergrund: action medeor MalawiIm September 2015 eröffnete action medeor neben der bereitsbestehenden Niederlassung in Tansania einen weiteren Standort inMalawi. Das Medikamentenlager in der Hauptstadt Lilongwe bevorratetauf 500 Quadratmetern Lagerfläche eine große Auswahl an Medikamentenund medizinischen Verbrauchsmaterialien. Ziel der Niederlassung istes, Patienten in Malawi die Behandlung mit bezahlbaren und qualitativhochwertigen Basismedikamenten zu ermöglichen. Das sechsköpfige Teamum Landesdirektorin Susann Held bietet zudem pharmazeutische Beratungfür lokales Gesundheitspersonal an.Für die Nothilfe in den betroffenen Regionen ist action medeor aufSpenden angewiesen:SpendenkontoSparkasse KrefeldBIC: SPKRDE33IBAN: DE78320500000000009993Stichwort: IDAIOder online unter www.medeor.de/spendenaction medeor ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft.Auch Aktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden für die Betroffenen desTaifun Idai auf:Spenden-Stichwort: Zyklon Idai MosambikSpendenkonto: IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:ulrike.schwan@medeor.deOriginal-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell