Bonn (ots) -Nach dem tropischen Wirbelsturm und den anhaltenden schwerenUnwettern harren in Mosambik tausende Menschen verzweifelt aufDächern und Bäumen aus und warten auf Rettung. "10.000 Menschenwarten allein in der Stadt Búzi auf Hilfe. Die Stadt droht in denFluten unter zu gehen. 50 Kilometer Land sind bereits überschwemmt.Das Hochwasser soll bis zu acht Meter hoch werden", berichtet JosephKamara, zuständiger Leiter der Hilfsmaßnahmen in Beira bei WorldVision. "Die Suche und Rettung von Menschen, die durch Hochwassergestrandet und isoliert sind, hat jetzt höchste Priorität." MarcNosbach, Länderdirektor von CARE in Mosambik, fügt hinzu: "In Beirabeobachteten CARE-Teams, wie Menschen stundenlang auf Dächernausharrten, um sich vor den Fluten zu schützen. Es ist nach wie vordas Wichtigste, Menschenleben zu retten."In regelmäßigen Telefonkonferenzen tauschen sich dieHilfsorganisationen, die sich im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft"zusammengeschlossen haben, über die aktuelle Lage in denKatastrophengebieten aus. Neben den Rettungsmaßnahmen bleibenfrisches Trinkwasser, Zelte und Lebensmittel die wichtigstenHilfsgüter, die die Betroffenen jetzt benötigen. Aufgrund zerstörterStraßen und Brücken sind Hilfstransporte vor allem in abgelegeneRegionen aber eine Herausforderung. "Damit die Hilfsgüter zu denMenschen gelangen können, müssen wir zunächst die Infrastrukturweitestgehend stabilisieren", so Fabrice Renoux, Logistik-Experte vonHandicap International. "Wir werden uns um die blockierten oderzerstörten Straßen kümmern und gemeinsam mit anderenLogistik-Experten ein Transportnetzwerk für Hilfslieferungenaufbauen."Die Johanniter-Auslandshilfe und der Arbeiter-Samariter-Bundentsenden heute Erkundungsteams nach Mosambik, um zu prüfen wie sievor Ort Nothilfe leisten können.ACHTUNG REDAKTIONEN: Deutschsprachige Interviewpartner in Mosambikund den Nachbarländern stehen zur Verfügung. Gerne vermitteln wirIhnen den Kontakt.MEDIA KIT: Unter folgendem Link finden Sie ausgewähltesBildmaterial, Infografiken, Zahlen und Fakten sowie weiteresInfomaterial zur aktuellen Situation:https://sites.google.com/view/medienkit-zyklon-idai/startseiteKontakt Pressestelle Aktion Deutschland Hilft e.V.:Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Betroffenen vonZyklon Idai auf:Stichwort "Zyklon Idai"IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an AktionDeutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter dem gemeinsamen Spendenkonto 10 20 30 beider Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom DeutschenZentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem DeutschenSpendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell