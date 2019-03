Zyklon Idai: Luftbrücke mit Hilfsgütern erreicht Opfer der Naturkatastrophe

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen(UNHCR) hat zugunsten der Opfer des Zyklons Idai eine Luftbrückegestartet: Ein Flugzeug mit Hilfsgütern landete am frühenMittwochmorgen in Mosambiks Hauptstadt Maputo (01:00 Uhr Ortszeit).An Bord der Maschine waren Familienzelte, Plastikplanen,Schlafmatten, Decken, Moskitonetze, Solarlaternen, Kochsets, Kanisterund andere Hilfsgüter.Die Maschine war eine der ersten drei Flüge, die rund 30.000Menschen in Mosambik, Simbabwe und Malawi mit lebensrettenden Güternversorgen sollen. Zwei weitere Hilfsflüge sind für diese Wochegeplant."Mit dieser Soforthilfe für die Überlebenden der verheerendenNaturkatastrophe zeigen wir ihnen, dass sie nicht allein sind. So,wie sie in den vergangenen Jahren tausende Flüchtlinge aufgenommenhaben, werden wir sie nun unterstützen", so Peter-Ruhenstroth-Bauer,der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partnerdes UNHCR. "Um jedoch angemessen auf den großen Bedarf reagieren zukönnen, brauchen wir unbedingt verstärkt internationale Hilfe."In der Nacht vom 14. auf den 15. März traf der Zyklon in der Höhevon Mosambik auf das Festland - mit sturzartigen Regenfällen undÜberschwemmungen in Mosambik, Simbabwe und Malawi. Die Zahl der Totenwird mittlerweile mit 650 angegeben. Doch viele Menschen werden nochimmer vermisst.In Mosambik werden UNHCR-Vorräte unverzüglich nach Beiratransportiert, einer der am stärksten betroffenen Standorte desverheerenden Wirbelsturms, wo Tausende von Menschen ihr Zuhause undihren Lebensunterhalt verloren haben.In Simbabwe hilft der UNHCR den vom Zyklon betroffenenFlüchtlingen im Flüchtlingslager Tongogara, wo mehr als 2.000 Häuserzerstört und Bohrlöcher durch zusammengebrochene Latrinenkontaminiert sind. Internationale Helfer befürchten darum einAusbrechen von Durchfallerkrankungen, wie der Cholera, und durch diegroßen Überschwemmungen einen Anstieg von Malariafällen.Weitere Informationen und Spendenmöglichkeit unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-zyklon-nothilfe/Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell