Bonn (ots) -In Mosambik ist die Lage auch knapp drei Wochen nach Zyklon Idaiweiterhin verheerend. "Beim Anflug zeigt sich immer noch der enormeSchaden, den das Land genommen hat. Die Stadt Beira sieht aus, alshätte eine riesige Hand die Häuser einfach weggewischt. Die Felderstehen noch komplett unter Wasser und auf den Straßen liegenKinderspielzeug und Hausrat herum - Gegenstände, die der Zykloneinfach aus den Häusern gefegt hat", berichtet Leo Frey, Mitarbeitervon Aktion Deutschland Hilft", kurz nach seiner Ankunft imKrisengebiet. Frey ist am Montag im mosambikanischen Beira gelandet,um die Hilfsmaßnahmen der Organisationen von "Aktion DeutschlandHilft" zu begleiten und sich ein Bild der Lage zu machen. In und umBeira planen in den nächsten Tagen unter anderem derArbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter, HelpAge und World VisionVerteilungen von Hilfsgütern und die Versorgung der Menschen mitMedikamenten. Acht Bündnisorganisationen leisten in Mosambik Nothilfe- darunter auch viele deutsche Helfer. Weitere Organisationen sind inSimbabwe und Malawi im Einsatz.Ein neunköpfiges, ehrenamtliches Helferteam desArbeiter-Samariter-Bundes aus Deutschland ist am Montag in Mosambikgelandet und hat seine Arbeit begonnen. Vorrangig geht es darum, dieAusbreitung von Infektionskrankheiten und Epidemien durch gezielteSchutz- und Hygienemaßnahmen zu vermeiden. Das Team unterstütztGesundheitszentren in Beira und besteht aus Ärzten und Fachkräftensowie aus Ingenieuren, die Wasserfilter installieren.Heute ist in Frankfurt Hahn ein Charterflug der Johanniter nachMosambik gestartet. Neben zehn Tonnen Material für das medizinischeSoforthilfeteam der Johanniter an Bord, transportiert das FlugzeugHilfsgüter für die betroffenen Menschen. Hier haben auch dasMedikamentenhilfswerk action medeor sowie das Technische HilfswerkTHW Hilfsmaterial zugeladen. Die Maschine wird am frühen Morgen des4. April in Beira erwartet. Am 6. April treffen zudem per Luftfracht22 tragbare Wasserfilter von action medeor - der Wasserrucksack"PAUL" - sowie weitere Hilfsgüter der Johanniter in Mosambik ein. DieLieferung aus Deutschland soll vor allem der Vermeidung undBehandlung von Wurmerkrankungen, Cholera, Durchfallerkrankungen undMalaria dienen.ACHTUNG REDAKTIONEN: Leo Frey, ist Mitarbeiter bei "AktionDeutschland Hilft" in Bonn und Experte für Projekte undQualitätssicherung. Er ist vom 1. April 2019 bis zum 7. April 2019 inMosambik und begleitet Hilfsmaßnahmen wie Verteilungen vonLebensmitteln und Trinkwasser oder die medizinische Versorgung durchdie Bündnisorganisationen. Er steht Ihnen gerne als Interviewpartnervor Ort und nach seiner Rückkehr zur Verfügung. Sprechen Sie unsgerne an:Pressestelle Aktion Deutschland Hilft e.V.,Tel.: 0228/ 24292 - 222, presse@aktion-deutschland-hilft.deMEDIA KIT: Unter folgendem Link finden Sie ausgewähltesBildmaterial, Infografiken, Zahlen und Fakten sowie weiteresInfomaterial zur aktuellen Situation:https://sites.google.com/view/medienkit-zyklon-idai/startseite"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Betroffenen vonZyklon Idai auf:Stichwort "Zyklon Idai"IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an AktionDeutschland Hilft 9,83 EUR) Online spenden unter:www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter dem gemeinsamen Spendenkonto 10 20 30 beider Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom DeutschenZentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem DeutschenSpendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Pressestelle Aktion Deutschland Hilft e.V.:Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de