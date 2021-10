Zwölf kostenlose Girokonten / Volksbank Dreieich eG bietet als eine der letzten Banken kostenloses Girokonto an

Dreieich (ots) -Das Online-Girokonto der Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) ist eines der letzten zwölf kostenlosen Girokonten Deutschlands. Das hat laut Angaben der Bild am Sonntag das Finanzportal Biallo im Auftrag aus rund 1300 Angeboten eruiert (vgl.: Bild am Sonntag; "Nur 12 Girokonten sind wirklich kostenlos"). "Mit dem kostenlosen Online-Girokonto bieten wir die Möglichkeit, einfach und direkt ins Online-Banking einzusteigen und den Finanzalltag abzuwickeln. Für uns ist das Online-Konto das Fundament der Kundenbeziehung. Es ist daher selbstverständlich, dass diese Leistung kostenlos ist und bleibt. So schaffen wir nicht nur die optimale Ergänzung zu unserem umfassenden Serviceangebot. Als Mitglied unserer Bank profitieren unsere Kund*innen auch von zahlreichen Mitgliedervorteilen (www.vobadreieich.de/mitgliedschaft)", sagt Thomas Paliocha, Bereichsleiter und Prokurist Volksbank Dreieich eG.Kostenloses Online-Girokonto bei der Volksbank Dreieich eGDas kostenlose Online-Girokonto der Volksbank Dreieich eG kann online oder in einer der Bank-Filialen, beispielsweise in Dreieich-Sprendlingen, Neu-Isenburg, Langen, Dietzenbach, Egelsbach oder Eppertshausen, eröffnet werden. Dazu braucht der künftige Kontoinhaber lediglich ein gültiges Legitimationspapier. Anschließend hat er mit der VR-BankingApp alle Möglichkeiten des mobilen Bankings in der Hosentasche dabei. Außerdem lässt die Bank nicht alleine, sondern unterstützt mit persönlichem Service und Beratung sowie einer Erreichbarkeit rund um die Uhr durch Volksbank zu Hause.TÜV Rheinland zeichnet Datenschutz und Datensicherheit der Volksbank Dreieich eG beim Online-Banking sowie bei der VR-BankingApp aus. Der TÜV bescheinigt mit seinem Zertifikat unter anderem dass das Online-Banking der Volksbank Dreieich eG die Vertraulichkeit und Integrität der verarbeiteten Informationen, die wirksame Umsetzung der Aussagen der Datenschutzerklärung, den wirksamen Schutz der personenbezogenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz und die wirksame Absicherung der technischen Systeme gegen die unbefugte Nutzung erfüllt.Mehr auf www.vobadreieich.de/die-letzten-zwoelfKontakt:Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-SprendlingenTel.: 06103 95 3000; kontakt@vobadreieich; www.vobadreieich.deOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuell