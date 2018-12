Zwölf Teams nehmen an Up Great-Technologiewettbewerben zur Entwicklung von Wasserstoffbrennstoffzellen teil

Moskau (ots/PRNewswire) -Der RVC, die Skolkovo-Stiftung und das Agency for StrategicInitiatives nehmen keine weiteren Bewerbungen für die UpGreat-Technologiewettbewerbe "First Element.Earth" und "FirstElement.Air" an. Das Preisgeld beträgt 200 Mio. RUB und die Namen derSieger werden 2019 bekanntgegeben.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/791566/Up_Great_Logo.jpg )Zwölf Teams haben sich für die Teilnahme an den Up Great-"FirstElement" (http://1element.upgreat.one/)-Wettbewerben beworben. DieWettbewerbe werden im Rahmen der Nationalen TechnologischenInitiativen veranstaltet und haben das Ziel, komplexe technischeHürden weltweit zu überwinden. Die Teilnehmer werden dazuaufgefordert, Wasserstoffbrennstoffzellen zu entwickeln, mit denenTransportmittel sowohl auf dem Land als auch in der Luft betriebenwerden können und deren Leistung vergleichbar mit Fahrzeugen ist, diemit Verbrennungsmotoren oder Batterien angetrieben werden.Sieben Teams nehmen am "First Element.Air"-Wettbewerb teil, fünfweitere bewerben sich um den Siegertitel im "FirstElement.Earth"-Wettbewerb. Unter den Teilnehmern sindEntwicklungsteams von der Nationalen Forschungsuniversität SergeiPawlowitsch Koroljow Samara, SkolTech, der Uralischen FöderalenUniversität und der Mendelejew Universität für Chemische Technologiesowie Vertreter der Unternehmen "InEnergy", "Unmanned HelicopterSystems", "EcoTEnergy" und "RusNovTech".Im Laufe des Wettbewerbs müssen die Teilnehmer zunächstWasserstoffbrennstoffzellen mit vorgegebener Leistung, Energiedichteund Masse konzipieren und diese dann auf mehreren Drohnen undunbemannten Luftfahrzeugplattformen testen. Die Gewinnerkonstruktionmuss mindestens drei Stunden lang in der Luft bzw. auf derTeststrecke in Betrieb gehalten werden. Das Finale der UpGreat-Wettbewerbe findet 2019 statt. Das Preisgeld für den "FirstElement.Air"-Wettbewerb beträgt 60 Mio. RUB, für den "FirstElement.Land"-Wettbewerb wird ein Preisgeld in Höhe von 140 Mio. RUBgeboten."Die Aufgabe, die den Teilnehmern gestellt wird, ist äußerstkomplex: Sie sollen eine Brennstoffzelle mit nie dagewesenenEigenschaften hinsichtlich Energie und Volumen entwickeln. Gelingt esuns, diese Hürde zu überwinden, eröffnen sich uns völlig neueMöglichkeiten für die kommerzielle Nutzung von Wasserstoff,insbesondere im Bereich Fahrzeugtransport und in der unbemanntenLuftfahrt. Welches der zwölf Teams am stärksten ist, wird sichwahrscheinlich in den ersten Tests des Wettbewerbs herausstellen. Wirwünschen allen Teilnehmen viel Erfolg", erklärte Alexander Povalko,Chief Executive Officer des RVC."Selbst mit den kühnsten Hypothesen ist es kaum möglich, dieChancen zu bewerten, die sich der Menschheit mit Wasserstoffenergiebieten könnten. Gleichzeitig jedoch ist das Gebiet derWasserstoffenergie hinsichtlich der erforderlichen Technologie sehrkomplex und wissensintensiv. Wir konzentrieren uns daher nicht nurauf die Quantität, sondern auch auf die Qualität und die Eignung derTeams. Daher rühren auch die hohen Anforderungen und schwierigenBedingungen des Wettbewerbs. Zwölf Einsendungen - das ist eine sehrermutigende Zahl, die das Interesse von Wissenschaftlern, Fachleutenund der Wirtschaft an dem Thema deutlich macht", so Igor Drozdov,Präsident der Skolkovo-Stiftung.Die Up Great-Technologiewettbewerbe wurden vom RVC, der SkolkovoFoundation und dem Agency for Strategic Initiatives für russischeInnovationsunternehmen im Rahmen der Nationalen TechnologischenInitiative gemeinsam ins Leben gerufen. Vielleicht finden wir ja dieLösung in Wasserstoffbrennstoffzellen. Damit könnten unsereEntwicklungsteams und das gesamte Unternehmen eine führende Positionim internationalen unbemannten Luftfahrtmarkt einnehmen. Es wurdebereits ein Regierungsbeschluss unterzeichnet, der es möglich macht,Versuche mit unbemannten Fahrzeugen auf unseren Straßendurchzuführen. In der Landwirtschaft werden bereits fahrerloseTraktoren eingesetzt, und der unbemannte Luftfahrtmarkt beginnt sichtrotz gesetzlicher Beschränkungen zu entwickeln", fügte DmitryPeskov, Sonderbeauftragter des Präsidenten der Russischen Föderationfür digitale und technologische Entwicklung, hinzu.Das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan schätzt, dass dieFahrzeughersteller bis 2020 mindestens 20 neue Modelle mitWasserstoffmotoren auf den Markt bringen werden. Bis 2030 wird dieAnzahl der mit Wasserstoff betriebenen, verkauften Fahrzeuge demnach583.000 pro Jahr erreichen.ReferenzinformationenInformationen über RVCRVC JSC ist der Dachfonds der russischen Föderation und dasEntwicklungsinstitut der nationalen Venture-Industrie. Die Hauptzieledes RVC sind die Förderung der Entwicklung der privatenVenture-Investitionsbranche in Russland und die Übernahme der Rolledes Projektbüros für die National Technology Initiative (NTI). Dasgenehmigte Kapital der RVC beträgt mehr als 30 Mrd. RUB. Dieses istzu 100 % im Besitz der Russischen Föderation, vertreten durch dierussische föderale Agentur für Staatseigentum (Rosimushchestvo). DerRVC verfügt nun über 26 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 41,8 Mrd.RUB. Anteil der RVC-Aktiengesellschaft: 24,8 Mrd RUB. Der RVC verfügtderzeit über Fonds in 225 Portfoliounternehmen. Die genehmigteInvestitionssumme beläuft sich auf 18,6 Mrd. RUB.http://www.rvc.ruInformationen zu den Up Great-TechnologiewettbewerbenDie Up Great-Technologiewettbewerbe wurden von dem RVC, derSkolkovo-Stiftung und dem Agency for Strategic Initiatives fürrussische Innovationsunternehmen im Rahmen der NationalenTechnologischen Initiative gemeinsam ins Leben gerufen. DieTeilnehmer sind dazu aufgefordert, Lösungen für eines derkomplexesten und zugleich ungreifbarsten technologischen Probleme derWelt zu finden. Das Siegerteam, das diese technische Hürdeüberwindet, erhält ein beträchtliches Preisgeld dafür, zurZufriedenheit des Expertengremiums sowie der breiten Öffentlichkeiteine kohärente und reproduzierbare Lösung für die ihm gestellteAufgabe gefunden zu haben. Der Ablauf der Wettbewerbe wurde inÜbereinstimmung mit den bewährten Verfahren für technischeWettbewerbe weltweit, wie dem XPrize und der Darpa Grand Challenge,entwickelt. Die Up Great-Technologiewettbewerbe werden vom RVCveranstaltet und beaufsichtigt.http://www.upgreat.one