"Zwölf Punkte gehen an ...": Nationale ESC-Jury gibt erstes Voting ab (FOTO)

Hamburg (ots) -Die nationale Jury beim Eurovision Song Contest hat ihre Arbeitaufgenommen: Zum ersten Mal gaben Musikmanager und -verleger JoeChialo sowie die Sängerinnen und Sänger Annett Louisan, Nicola Rost("Laing"), Nico Santos und Michael Schulte am Mittwochabend, 15. Mai,ihre Stimme ab - einen Tag vor dem zweiten ESC-Halbfinale aus TelAviv. Anders als das Publikum bewerten die ESC-Jurys nicht dieAuftritte in den live übertragenen Sendungen, sondern jeweils diezweite Generalprobe am Abend davor, das so genannte Jury-Finale.Deutschland ist neben dem Finale auch beim zweiten ESC-Halbfinalestimmberechtigt. Das Digitalprogramm ONE und eurovision.de übertragendie Show am Donnerstag, 16. Mai, ab 21.00 Uhr live, kommentiert vonPeter Urban. Dann können auch die Zuschauerinnen und Zuschauer perTelevoting ihre Stimme abgeben. Die Entscheidungen der nationalenJurys haben beim Gesamtergebnis das gleiche Gewicht wie das Votingdes Fernsehpublikums.Ihre Punkte zum Finale vergeben die fünf Mitglieder der deutschenESC-Jury bei der Generalprobe am Freitagabend. Für ihre Stimmabgabekommen die Mitglieder der ESC-Jury dann erneut beim NDR in Hamburgzusammen. Dort sehen sie eine nicht-öffentliche Übertragung aus TelAviv und wählen unter notarieller Aufsicht ihre Favoriten. Das Ersteüberträgt das ESC-Finale am Sonnabend, 18. Mai, ab 21.00 Uhr. Zudemist das ESC-Finale in ONE (mit eingeblendeten Social-Media-Tweets),bei eurovision.de und der Deutsche Welle (DW) zu sehen.Im Finale werden die Jury-Wertungen bei der legendärenAbstimmungsrunde "Und zwölf Punkte gehen an ..." nacheinanderverkündet. Für Deutschland übernimmt Barbara Schöneberger live vonder Hamburger Reeperbahn diese Aufgabe. Das Ergebnis des Televotingswird dagegen aus allen Ländern zusammen ausgewertet und nicht einzelnbekannt gegeben. An wen die Zuschauerinnen und Zuschauer inDeutschland ihre Punkte im ESC-Finale gegeben haben, berichtetKommentator Peter Urban zum Ende der Show. Zudem wird eurovision.dedas nationale Televoting-Ergebnis veröffentlichen.Das ESC-Finale wird im Ersten eingerahmt vom "ESC-Countdown fürTel Aviv" ab 20.15 Uhr und der "ESC - Grand Prix Party" ab 0.45 Uhrmit Barbara Schöneberger live aus Hamburg. Unter den musikalischenGästen sind die vier Jury-Mitglieder Annett Louisan, Nicola Rost,Nico Santos und Michael Schulte. In Tel Aviv stehen für Deutschlanddie "S!sters", Carlotta Truman und Laurita, auf der Bühne - undwerden Barbara Schöneberger in beiden Sendungen live zugeschaltet.Ein aktuelles Gruppenfoto der deutschen Jury finden Sie unterwww.ARD-Foto.de.Informationen zum Eurovision Song Contest im Internet unterwww.eurovision.de