Zwölf Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten für die Lebensmittelbranche

Berlin (ots) - Die Lebensmittelwirtschaft ist eine wichtige Konstante imdeutschen Arbeitsmarkt. 12,4 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten für dieBranche. Damit sind hierzulande 5,7 Millionen Menschen für die Wertschöpfung vonLebensmitteln zuständig. Das geht aus den aktuellen Branchenzahlen hervor, dieder Lebensmittelverband Deutschland in Kooperation mit der Bundesvereinigung derDeutschen Ernährungsindustrie (BVE) und weiteren Branchenverbänden* erhoben hat.Vom Feld oder Stall zu den Verarbeitern in Handwerk oder Industrie zum Handeloder ins Gastgewerbe - der Weg eines Lebensmittels geht über mehrere Stufen. DieWertschöpfungskette umfasst die Bereiche Landwirtschaft, Agrargroßhandel,Lebensmittelhandwerk, Ernährungsindustrie, Lebensmittelgroß- und -einzelhandelsowie das Gastgewerbe. 700.000 Betriebe, von denen die meisten (295.000) imlandwirtschaftlichen Sektor angesiedelt sind, sind Arbeitgeber für 5,7 MillionenMenschen. Die meisten Erwerbstätigen finden sich im Gastgewerbe mit knapp dreiMillionen. Außerdem zählt die Branche knapp 200.000 Auszubildende. Den größtenUmsatz erzielt der Lebensmittelgroßhandel mit 223 Millionen Euro. Insgesamt istdie Branche für 6,6 Prozent der gesamten Wertschöpfung in Deutschlandverantwortlich, was 199,5 Milliarden Euro entspricht. Eine Infografik und einGrafikvideo mit Details zu Betrieben, Erwerbstätigen, Auszubildenden undUmsätzen in den einzelnen Sektoren sind unterhttp://lebensmittelverband.de/wirtschaft-branche undhttps://youtu.be/Oa0Xqm0a2UA abrufbar.Lebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette "von Acker bis Teller", aus Landwirtschaft, Handwerk,Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auchprivate Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.* Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Fleisch-Verband (DFV), BundesverbandGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Zentralverband des DeutschenHandwerks (ZDH), Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), DeutscherKonditorenbund (DKB), Bundesverband des Deutschen Lebensmitteleinzelhandel(BVLH), Handelsverband Deutschland (HDE)