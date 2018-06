Zwölf Mal Gold bei der Mathematik-Olympiade

Bonn (ots) - Zwölf Schülerinnen und Schüler haben bei derBundesrunde der 57. Mathematik-Olympiade in Würzburg eineGoldmedaille gewonnen. Die Preisträger setzten sich gegen insgesamtrund 200.000 Nachwuchsmathematiker aus ganz Deutschland durch, wiedas bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonnmitteilte. Die Sieger der Bundesrunde qualifizierten sich für denAuswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) 2019in Großbritannien.197 Mathe-Asse hatten sich für die Bundesrunde derMathematik-Olympiade qualifiziert. In zwei viereinhalbstündigenKlausuren mussten sie zeigen, dass sie auch die kniffligsten Aufgabenlösen können. Einen ersten Preis gab es für:- Tobias Bauer (Bayreuth, Bayern)- Lars Becker (Rüsselsheim, Hessen)- Ole Gabsdil (St. Ingbert, Saarland)- Lennart Christian Grabbel (Hamburg)- Jonah Grotelüschen (Hannover, Niedersachsen)- Johann Kretzschmar (Dresden, Sachsen)- Tobias Messer (Dresden, Sachsen)- Christian Noaghiu (München, Bayern)- Finnley Paolella (Kronshagen, Schleswig-Holstein)- Laurens Peter (Wetzlar, Hessen)- David Schmitz (Rüsselsheim, Hessen)- Jonas Walter (Rostock, Mecklenburg-Vorpommern)Die Sieger der Bundesrunde wurden am Samstag in Würzburg von derStaatsekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht undKultus, Carolina Trautner, ausgezeichnet. Zudem wurden 28 zweite und38 dritte Preise vergeben. Die vollständige Liste aller Preisträgerfinden Sie unter www.mo2018.deDie Mathematik-Olympiade ist ein Leistungswettbewerb. UnterKlausurbedingungen müssen die Teilnehmer logisches Denken,Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischenMethoden unter Beweis stellen. Nur wer auf Schul-, Regional- undLänderebene überzeugt, kann den Sprung in die Bundesrunde schaffen.Weitere Informationen zur Mathematik-Olympiade in Deutschland findenSie unter: www.mathematik-olympiaden.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihreStärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehenoder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen undWeiterbildungsangeboten unterstützen wir Lehrer, Schüler, Eltern undaußerschulische Talentförderer. Bildung & Begabung ist eine Tochterdes Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildungund Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist derBundespräsident. www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Nikolaus SedelmeierLeitung KommunikationTel.: (0228) 959 15-62Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell