Zwölf Fakten zum Zwölfjährigen: So tickt die Shopping-Plattform mydealz

Berlin (ots) - Am Samstag ist es soweit: Mit derShopping-Community mydealz feiert ein Urgestein der deutschenDigital-Branche seinen zwölften Geburtstag. Am 27. April 2007gründete Fabian Spielberger mydealz noch während seines Studiums. Dereinstige Schnäppchenblog ist inzwischen zu Deutschlands größterSocial-Shopping-Plattform avanciert, die monatlich 6,7 MillionenBesucher zählt. Zwölf Fakten zeigen, was es mit mydealz auf sich hat.Die Geschichte von mydealzAm 27. April 2007 startete Fabian Spielberger mydealz noch währendseines Studiums als simplen Wordpress-Blog, um seine Kommilitonenüber Handy-Deals auf dem Laufenden zu halten. Der erste Deal: EinAngebot des inzwischen insolventen Händlers Getmobile.de für dasNokia N95.Rund 950.000 Mitglieder zählt die mydealz-Community aktuell - undist damit das Herzstück von mydealz. Dabei war sie ursprünglich garnicht vorgesehen. Erst am 20. Oktober 2010 ergänzte Spielbergerseinen Blog um ein Forum, um dem damals bereits 150.000 Besuchern dieChance zu geben, eigene Deals zu teilen und zu bewerten.0 Euro Wagniskapital sind in den letzten zwölf Jahren in mydealzgeflossen, das dank seiner schlanken Struktur und geringenWerbekosten früh profitabel wirtschaftete und seitdem aus demCashflow gewachsen ist. Bis heute zieht das Unternehmen seineGlaubwürdigkeit daraus, inhabergeführt und unabhängig von Händlernund Herstellern zu sein.Die Community50,9 Millionen Kontakte erreicht mydealz jeden Monat - 22,1Millionen über die eigene Plattform und 17,7 Millionen über dieeigene App. Weitere 11,1 Millionen Kontakte steuern soziale Netzwerkewie Facebook, Instagram, Twitter und der Messenger-Dienst WhatsAppzur Reichweite von mydealz.de bei, das im ersten Quartal - lautSimilar Web - mit 73.132.700 Besuchen mehr Besuche als Check24 mit70.054.600 Besuchen für sich verbuchen konnte.53.673 Interaktionen verzeichnet mydealz im Schnitt pro Minute.Alle sechzig Sekunden posten die 950.000 Mitglieder ein neues Angebotund acht Kommentare. Sie erhalten 41 Push-Notifications zu Angeboten,für die sie sich interessieren, sehen sich Deals 53.633 Mal an oderfolgen dem Link zum Angebot.1 Million Euro können Mitglieder der mydealz-Communities undanderer Pepper.com-Communities insgesamt verdienen, wenn siebesonders informative Beiträge schreiben. In den ersten vier Monatenseit dem Start des Programms am 12. November 2018 schrieben sie21.965 Beiträge, die 13,52 Millionen Mal gelesen wurden.mydealz' Bedeutung für Händler27.890 Unternehmen aus 19 verschiedenen Kategorien von A wie "Autound Motorrad" bis V wie "Versicherungen und Finanzen" waren 2018 mitihren Angeboten auf mydealz.de präsent. Im Mittel posteten diemydealz-Mitglieder 7,28 Deals pro Unternehmen und folgten pro Deal908 Mal dem Link zum Angebot.mydealz ist ursprünglich als Plattform von und für Nerdsgestartet. Neben Elektronik und Gaming stehen inzwischen aber auchandere Produkte hoch in der Gunst der Nutzer. Was kaum jemandvermutet: 2018 kauften die mydealz-Nutzer allein Produkte aus denBereichen Mode und Beauty sowie Family & Kids im Wert von 58,31Millionen Euro.Eine Temperatur von 24.738 Grad erreichte der bislang beliebtesteDeal: Anlässlich des Superbowls gewährte Media Markt am 4. Februar2019 morgens zwischen vier und fünf Uhr pauschal 19 Prozent Rabattauf sein Sortiment. Mit Erfolg: Der Deal erreichte 2,61 MillionenImpressionen und 9.345 Kommentare. 13.105 Nutzer nutzten dieVoting-Funktion, um den Deal zu bewerten. Über sie kann jedes beimydealz geteilte Angebot mit "warm" oder "kalt" bewertet werden. DieSumme aller Bewertungen ergibt die Temperatur.mydealz als Teil von Pepper.comIm Juni 2014 gründeten Fabian Spielberger und hotukdeals-GründerPaul Nikkel Pepper.com als gemeinsame Mutterfirma. Ihr Ziel:Synergien bündeln und Ressourcen teilen, um weiterhin unabhängigwachsen zu können. Heute ist Pepper.com die weltweit größteShopping-Community und beeinflusst 12.000 Kaufentscheidungen proMinute.12 Plattformen betreibt Pepper.com heute in ebenso vielen Ländernund ist vor allem in Europa und Lateinamerika stark vertreten. Nebender Zentrale in Berlin verfügt Pepper.com über Büros in BeloHorizonte (Brasilien), Guadalajara (Mexiko), London (Großbritannien),Lyon (Frankreich), Mumbai (Indien) und Winnipeg (Kanada).Über 200 Mitarbeiter aus 35 Nationen arbeiten aktuell für diemydealz-Mutter Pepper.com, 120 von ihnen im Headquarter in derBerliner Torstraße. 33 Prozent sind weiblich, 67 Prozent männlich und73,9 Prozent arbeiten direkt an der Plattform.Bildmaterial zur freien redaktionellen Verwendung finden Sie hier:https://mdz.me/12jahremdzÜber mydealz (www.mydealz.de):mydealz (www.mydealz.de) wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielbergerals Blog gegründet und ist heute mit 50,9 Millionen Kontakten proMonat die größte Social-Shopping-Plattform. 6,7 Millionen Konsumenten(Unique User) nutzen mydealz, um Angebote einzustellen, zudiskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionenam Markt zu finden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe,die als weltweit größte Shopping-Community 25 Millionen Verbraucherpro Monat erreicht und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minutenbeeinflusst. Zu Pepper.com zählen neben mydealz die PlattformenChollometro (Spanien), Dealabs (Frankreich), DesiDime (Indien),hotukdeals (Großbritannien), nl.pepper.com (Niederlande), Pelando(Brasilien), Pepper.pl (Polen), Pepper.ru (Russland), Preisjäger(Österreich) und Promodescuentos (Mexiko).Pressekontakt:Pepper Media Holding GmbHMichael HenschPublic Relations & Communications ManagerE-Mail: michael@pepper.comTelefon: +49 176 633 47 407Original-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell