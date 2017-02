Zwischenzeugnis: Schlechte Noten durch zu wenig Schlaf? (FOTO)

München (ots) -Unerholsamer Schlaf und Atembeschwerden adé: DerGesundheitsstandort München gewinnt einen Experten fürKinderlungenheilkunde & Schlafmedizin:Mit dem Eintritt von Prof. Dr. Uwe Mellies ab 1. April 2017*erweitert die M1 Privatklinik für Kinder und Jugendliche amFrauenplatz im Herzen von München das interdisziplinäre medizinischeFachangebot.Schlafstörungen unter Kindern ist keine Seltenheit: Bis zudurchschnittlich 15 % aller Kinder leiden unter chronischemSchnarchen. Die zunächst harmlos erscheinenden Symptomeschlafbezogener Atmungsstörungen können jedoch zu ernstzunehmendenBeeinträchtigungen wie Hyperaktivität, auffälligem Sozialverhaltenund zu Problemen in der Schule führen.Da viele Schlafprobleme mit Atemstörungen zusammenhängen, erlaubtinsbesondere die Verschmelzung von der Schlafforschung mit derKinder-Lungenheilkunde (Pneumologie) eine schnelle und definitiveDiagnose. Dank neuester Technologien im Hause M1 kann dieSchlafstudie in häuslicher Umgebung aufgezeichnet werden und gibtklare Aussagen zu den Vitalfunktionen.Prof. Dr. Uwe Mellies wechselt als leitender Chefarzt derPneumologie vom Universitätsklinikum Essen zur M1 Privatklinik: Erfungiert in diesem Jahr als Präsident der wissenschaftlichen Tagungder Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (GPP) in Essen.Die M1 Privatklinik arbeitet im Ärzteverbund mit Expertenvielseitiger medizinischen Fachrichtungen mit dem Ziel, definitiveErstdiagnosen zu stellen oder schnelle Folgebehandlungen zugewährleisten. Insbesondere bei chronisch erkrankten Kindern ist eineAbklärung durch den Fachmediziner sinnvoll.*vorbehaltlich der Konzession gem. § 30 GewerbeordnungPressekontakt:Lissi Laschetadamicus GmbHBlumenstraße 2880331 Münchenpresse@adamicus.de+49 89 4111850-37Original-Content von: M1 Privatklinik, übermittelt durch news aktuell