Rheinbreitbach (ots) - Die Jennewein Biotechnologie GmbH, der führendeHersteller von humanen Milch-Oligosacchariden, hat im Juli 2018 ihre ersteklinische Studie initiiert. In der so genannten "Growth and Tolerance" Studiesoll gezeigt werden, dass die Supplementierung von Säuglingsnahrung mit humanenMilch-Oligosacchariden (HMOs) für die Kinder sehr gut geeignet ist. Um dies zubeurteilen, werden insgesamt 324 Babys in die Studie eingeschlossen. Zu je einemDrittel erhalten sie die zu prüfende Nahrung, dasselbe Präparat ohne Zusatz derHMOs, und in der dritten Gruppe werden die Kinder über den Prüfzeitraum von vierMonaten gestillt. Die letzte Gruppe repräsentiert den "Goldstandard" derSäuglingsernährung. Das Prüfpräparat, das auf einer Säuglingsnahrung, die inDeutschland kommerziell erhältlich ist, basiert und hauptsächlich Zutaten inBioqualität enthält, enthält die fünf HMOs, die in der Muttermilch am häufigstenvorkommen.Im Gegensatz zu bereits kommerzieller Säuglingsnahrung mit HMOs, die maximalzwei neutrale HMOs enthält, decken die HMOs in dem neuen Präparat sowohl dieGruppe neutraler, als auch saurer HMOs ab. Insgesamt sind etwa 150 strukturellverschiedene HMOs bekannt und es konnten unterschiedliche positive Eigenschaftenfür diese nachgewiesen werden. Mit dieser erweiterten Variation von HMOs inBabynahrung kann also auch das Spektrum der positiven Eigenschaften erweitertwerden. Eine weitere Neuheit der zu prüfenden Nahrung ist, dass dieKonzentration der HMOs, die hier eingesetzt wurden, der in der Muttermilchangeglichen wurde. Die Verträglichkeit von Ingredienzien in einer solchen Studiezu zeigen ist Voraussetzung dafür, dass sie gemäß den EU-Richtlinien alsNahrungsmittelzusätze ("Novel Food") zugelassen werden. In einem zweiten Aspektsoll in der Studie untersucht werden, wie sich die HMOs auf die Entwicklung desDarmmikrobioms auswirken bzw. ob es einen Zusammenhang zwischen den HMOs in derMuttermilch und dem Darmmikrobiom der Kinder gibt. Dazu werden von den ProbandenStuhlproben und Milchproben von den Müttern in der Stillgruppe analysiert.Durchgeführt wird diese klinische Studie mit Säuglingen in Spanien, Italien undDeutschland.Zwecks eines Zwischenstandes trafen sich nun in Frankfurt bei einem InvestigatorMeeting Vertreter der Jennewein Biotechnologie mit den an der Studiebeteiligten Klinikärzten. Dr. Katja Parschat, stellvertretende Leiterin F&E undVerantwortliche für die Studie bei der Jennewein Biotechnologie, betonte inihrer Einführung, dass es das vorrangige Ziel sei, mittels der gewonnenenErgebnisse die Sicherheit dieses neuen Produktes für die Säuglinge zugarantieren. Professor Clemens Kunz vom Institut für Ernährungswissenschaft derUniversität Gießen, der als Gastredner eingeladen war, erläuterte in seinemVortrag "Die gesundheitlichen Vorteile von humanen Milch-Oligosacchariden" dieStrukturen, Funktionen und gesundheitlichen Auswirkungen dieser komplexenZuckermoleküle. Als Beispiel nannte er u.a. die Stärkung des Immunsystems undden Schutz vor Allergien und Infektionen bei Neugeborenen.Den Status der Rekrutierung der beteiligten Säuglinge, die im Dezember 2018gestartet ist, stellten im Anschluss daran die beteiligten Studienärzte vor. Eskonnten bereits 2/3 der mit Formula ernährten Babys eingeschlossen werden; dieGruppe der gestillten Kinder ist sogar schon vollzählig. Die Rekrutierung sollbis Ende des Jahres abgeschlossen werden, so dass anschließend mit derAuswertung begonnen werden kann. Das bedeutet, dass die Rekrutierung in den dreiLändern überaus erfolgreich verlaufen ist, was nicht zuletzt dem Engagement derÄrzte zu verdanken ist, die die Eltern über die Vorteile der HMOs aufklären unddamit deren Bedenken gegenüber den neuen Produkten ausräumen können. Die Ärztewenden sich in der Regel an Mütter, die ihre Kinder nicht stillen können oderwollen.Über HMOs:Humane Milch-Oligosaccharide (HMOs) sind komplexe Zuckermoleküle, dieausschließlich in der Muttermilch vorkommen. Nach Fetten und Lactose bilden sieden drittgrößten Anteil der menschlichen Muttermilch. Es gibt ungefähr 200strukturell unterschiedliche Arten von HMOs. Das am häufigsten vorkommende HMOist 2'-Fucosyllactose, welches in ca. 80% aller humanen Milchproben inKonzentrationen von ca. 2g/l vorkommt. Wissenschaftliche Studien haben erwiesen,dass humane Milch-Oligosaccharide, insbesondere 2'-Fucosyllactose, sich positivauf die gesundheitliche Entwicklung von Säuglingen auswirken: Sie haben einepräbiotische Wirkung, das heißt sie fördern gezielt das Wachstum vonvorteilhaften Mikroorganismen. Außerdem schützen HMOs vor Krankheitserregern.Jennewein Biotechnologie führte das HMO 2'-Fucosyllactose 2015 weltweit erstmalsin den Säuglingsnahrungsmarkt ein, mittlerweile werden weltweit mehrereSäuglinsgnahrungen mit 2'-Fucosyllacotse angeboten (wie z.B. Abbott Similac).Über Jennewein Biotechnologie:Die Jennewein Biotechnologie ist ein international führendes Unternehmen imBereich der Industriellen Biotechnologie mit Produkten im Bereich komplexerOligosaccharide (humane Milchzucker) und seltener Monosaccharide. DasUnternehmen produziert ein breitgefächertes Portfolio an innovativenHMO-Produkten, wie zum Beispiel 2'-Fucosyllactose, 3'-Fucosyllactose oderLacto-N-tetraose. Diese seltenen Zucker können in der Nahrungsmittelindustrie,bevorzugt in der Säuglingsnahrung, Pharmabranche und Kosmetikindustrieeingesetzt werden. Der Herstellungsprozess basiert auf modernstenFermentationstechniken. 2015 erteilte die amerikanische Lebensmittelaufsicht(FDA) der Jennewein Biotechnologie die Zulassung für den Vertrieb von2'-Fucosyllactose in den USA. Im Jahr 2017 folgte die Novel-Food-Zulassung für2'-Fucosyllactose in der Europäischen Union.Pressekontakt:Dr. Bettina Gutiérrezbettina.gutierrez@jennewein-biotech.deTel.: 02224/98810 797Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77411/4447168OTS: Jennewein Biotechnologie GmbHOriginal-Content von: Jennewein Biotechnologie GmbH, übermittelt durch news aktuell