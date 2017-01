Zwischenbilanz zur Flüchtlingsintegration / IdA Projekte erfolgreich in der Umsetzung, 30 Prozent der Teilnehmer in Ausbildung oder Arbeit

München (ots) - Mit ihren Projekten zur Flüchtlingsintegration hatdie vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bisher rund 30Prozent der Teilnehmer erfolgreich in Arbeit, Ausbildung oder eineEinstiegsqualifizierung vermittelt. "Das ist ein gutes Ergebnis",erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, der eineJahresbilanz 2016 zog. "Insgesamt bereiten wir mit unseren Projektenrund 2.300 Asylbewerber auf eine Einstiegsqualifizierung, eineAusbildung oder eine Beschäftigung vor. Seit Frühjahr 2015beschäftigen wir uns mit der Flüchtlingsintegration in denArbeitsmarkt. Im Herbst 2015 haben wir gemeinsam mit der BayerischenStaatsregierung und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagenturfür Arbeit unser Maßnahmenpaket IdA - Integration durch Ausbildungund Arbeit gestartet. Damit unterstützen wir Unternehmen bei ihremEngagement und begleiten Flüchtlinge auf ihrem Weg in denAusbildungs- und Arbeitsmarkt", so Brossardt weiter.Im Projekt IdA 1.000 haben bis Mitte Dezember 2016 460 Teilnehmerbayernweit die ersten Kurse durchlaufen. Beim IdA BayernTurbo konntenvon den rund 340 Teilnehmern, die im Februar 2016 starteten, bisSeptember 120 Teilnehmer in eine Ausbildung, eine Beschäftigung odereine Einstiegsqualifizierung vermittelt werden. Den beiden Projektenging das bereits im Mai 2015 begonnene Modellprojekt IdA 120 voraus.Es endete im März 2016 und von 109 Teilnehmern fanden rund 80 Prozentim Laufe des Jahres eine Beschäftigung.Im Januar 2016 startete die IdA Ausbilderqualifikation. Dabeihandelt es sich um eine Workshop-Reihe für Unternehmensmitarbeiter,die im Umgang mit Flüchtlingen im Unternehmen geschult werden. ImJahr 2016 wurden 48 Workshops mit rund 500 Teilnehmern in ganz Bayerndurchgeführt.Seit Januar 2016 kommt auch der IdA KompetenzCheck zum Einsatz.Damit werden berufliche Erfahrungen der Flüchtlinge und Asylbewerberidentifiziert, damit sie gezielt in eine Beschäftigung oderWeiterbildung vermittelt werden können. Die KompetenzChecks liegenfür die Bereiche Metallbe- und Metallverarbeitung, Elektrotechnik,Lager und Logistik und Garten- und Landschaftsbau vor.Die IdA Plattform www.sprungbrett-intowork.de ist im März 2016online gegangen. Bis Dezember 2016 haben Unternehmen dort über 1.000Praktikumsangebote für Geflüchtete eingestellt.Brossardt betonte: "Mit unseren IdA Projekten sind wir auf einemguten Weg. Für die Einzelprojekte haben die vbw und die bayerischenMetall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm insgesamt 6,7Millionen Euro in die Hand genommen und leisten damit unseren Beitragfür die Initiative ,Integration durch Ausbildung und Arbeit'." DieseVereinbarung hat die vbw gemeinsam mit der Staatsregierung, derRegionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und denKammerorganisationen abgeschlossen. Das selbstgesteckte Ziel von20.000 Vermittlungen in Praktika, Ausbildung oder Arbeit im Jahr 2016konnte bereits im September mit über 39.000 Vermittlungen übertroffenwerden."Die bayerischen Integrationsmaßnahmen sind bundesweitbeispielgebend. Die Flüchtlingsintegration ist aber ein langfristigerProzess, bei dem wir vor weiteren Herausforderungen stehen", erklärteBrossardt. In diesem Zusammenhang nannte er dieDeutschsprachkenntnisse der Flüchtlinge, ihre tatsächlichenKompetenzen oder auch die Mobilität der Flüchtlinge, gerade imländlichen Raum. Die vbw fordert weitere gesetzliche Anpassungen, zumBeispiel beim bundesweiten Integrationsgesetz, das im August 2016 inKraft getreten ist. "Die Politik muss die Förderinstrumente derAusbildung mit Abschluss des Ausbildungsvertrags generell öffnen.Außerdem sollte der Zugang zur Zeitarbeit unbefristet geregelt seinund von der Vorrangprüfung entkoppelt werden", so Brossardt.Details zu den einzelnen IdA Projekten sind unterwww.vbw-bayern.de/scfli abrufbarKontakt:Eva Schirmbeck, 089-55178-375, eva.schirmbeck@ibw-bayern.de,www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell