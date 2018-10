Zwischen zwei Bildern / SWR Fernsehen lädt zu einer Zeitreise ein / Fünf Folgen ab Freitag, 2. November 2018, 21:00 Uhr (FOTO)

Mainz/Stuttgart (ots) -"Zwischen zwei Bildern - Die SWR-Zeitreise" lautet der Titel einerfünfteiligen Reihe, die ab dem 2. November 2018, freitags um 21:00Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird. Ausgangspunkt der Zeitreiseist immer ein altes Foto. Am Endpunkt entsteht dann ein zweites, dasdie Moderatorin Lilly Wagner in den heutigen Tagen aufnimmt. Dazurecherchiert sie die Personen, erforscht ihre Werdegänge, um einenneuen Blick auf die damalige Zeit zu gewinnen - Geschichten undGeschichte, gebündelt in einem Bild.Ein Gartenhaus im Jahr 1977: In dem kleinen Städtchen Sobernheimwird ein Foto von fünf Personen und einer Gitarre gemacht. Was steckthinter diesem Bild? Wer ist darauf zu sehen und wo sind dieseMenschen heute? Die Journalistin Lilly Wagner folgt in der erstenAusgabe der SWR-Zeitreise 40 Jahre später den Spuren von damals. DieZuschauerinnen und Zuschauer lernen in der 45-minütigen Sendung einenMann kennen, der Ende der 70er auf der Schwelle zum Erwachsenseinstand. Sein Weg und der seiner Freunde führt in die Welt derPopmusik, der Nummer eins-Hits, der Welterfolge, aber auch in eineWelt der enttäuschten Hoffnungen, des Scheiterns und der Anonymität.Mutlangen und der Kalte KriegEin altes Schwarz-Weiß-Foto steht am Anfang der zweiten"Zeitreise" von Lilly Wagner am 9. November. Eine Gruppe Menschensitzt auf einer schmalen Straße vor einem Tor, welches zu einemGelände führt, das von NATO-Draht flankiert wird. Der Hinweis auf derRückseite des Fotos: 3.10.1986, Mutlangen. Es ist die Zeit des"Kalten Kriegs", in der unter anderem Pershing II-Raketen inDeutschland stationiert wurden. Die Angst vor einem atomaren Kriegtrieb immer wieder Menschen auf die Straßen und in Mutlangenformierte sich ein gewaltfreier Protest gegen den Raketenstandort.Lilly Wagner begegnet auf ihrer Suche nach den Personen auf dem FotoMenschen, die bereit waren, für ihre Überzeugungen einzustehen undmit zivilem Ungehorsam der atomaren Bedrohung gegenüberzutreten. 32Jahre später erzählen sie von ihren Erfahrungen und geben Einblickein die Friedensbewegung der 80er Jahre.Ein Kampf gegen VorurteileAuf einem Rasenplatz im Jahr 1970: Fünf junge Frauen in kurzenRöcken, weißen Kniestrümpfen und roten Blazern lächeln selbstbewusstin die Kamera. Zwischen ihnen: Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Wersind diese Frauen? Was haben sie mit den berühmten Fußballern zu tunund wo sind sie heute? Lilly Wagner begibt sich am 16. November nachfast 50 Jahren auf die Spuren der damals jungen Frauen. Sie erfährtvom Kampf gegen Vorurteile, von wilden Feiern, Zusammenhalt undPioniergeist und findet beim Suchen nach den Geschichten das, wasunser aller Leben bestimmt: die Zeit. Heute ist aus der einstfortschrittlichen Keimzelle des Rasenballsports BadNeuenahr-Ahrweiler ein beschauliches Heilbad geworden. Doch hintermanchen Ecken schlummert noch der progressive Geist von einst.Die Suche nach den alten FreundenFünf junge, südländisch wirkende Männer im Disco-Outfit der 1970erJahre. Dieses Foto führt Lilly Wagner am 23. November nach Fellbachbei Stuttgart. Sie trifft Enzo Zuccaro, einen der vielenitalienischen Gastarbeiter, die sich vor Jahrzehnten am Fuß derKappelbergs niedergelassen haben. Mit ihm macht sie sich auf dieSuche nach den ehemaligen Freunden. Gemeinsam geht es in FellbacherBars, italienische Feinkostläden, zum "Centro italiano" und auf dieBocciabahn, wo sich die älteren italienischen Gastarbeiter zumFeierabend treffen. Wird Lilly Wagner es schaffen, die "Disco-Stars"von einst erneut auf einem Bild festzuhalten?Wenn man sich aus den Augen verliertFünf junge Wehrpflichtige schauen in den frühen 1970er Jahrenlächelnd in die Kamera. Die SWR-Zeitreise geht in der Folge am 30.November der Frage nach, was aus den ehemaligen Soldaten gewordenist. Einer von ihnen, so entdeckt Lilly Wagner, ist eher zufälligbeim "Bund" geblieben und heute Oberstleutnant der Reserve. Dieanderen aber haben bürgerliche Berufe erlernt und sich aus den Augenverloren. Wird die Moderatorin es schaffen, die fünf Männer wiederfür ein gemeinsames Foto zusammenzubringen?Fotos über ARD-Foto.de / Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel.06131 929 33293, wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell