"Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus": Fünfte Folge "DDR mobil" in ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Im Nahverkehr der DDR reichte die Auswahl vom Schwarztaxi bis zuTatra-Bahnen. In den sogenannten Schwarztaxis befördertenAutobesitzer ohne Gewerbegenehmigung fremde Fahrgäste. Für die breiteMasse fuhren Ikarus-Busse aus Ungarn und Tatra-Straßenbahnen ausTschechien - der Einheitsfahrschein kostete nur 20 Ost-Pfennig."Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus" heißt die fünfte Folge derZDFinfo-Reihe "DDR mobil", die erstmals am Samstag, 15. Dezember2018, 20.15 Uhr, zu sehen ist. Der Film von Matthias Hoferichterbeleuchtet die Entwicklung der öffentlichen Verkehrsmittel in demStaat, in dem die Wartezeiten auf ein eigenes Auto vergleichsweiselang waren.In den Anfangsjahren der DDR standen nur Restbestände an Bussenund Bahnen aus der Vorkriegszeit zur Verfügung - das, was Russlandnach den Reparationsleistungen davon übrig ließ. DieFahrzeugproduktion setzte erst langsam ein: Besonders in denGroßstädten sollten Doppelstockbusse helfen, die Transportprobleme zulösen. In den 1950er Jahren wurden in der DDR die Doppeldecker vomTyp Do 54 und Do 56 im Volkseigenen Betrieb Waggonbau Bautzenhergestellt und in Ost-Berlin, Leipzig und Rostock eingesetzt.Die neue "DDR mobil"-Folge "Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus" isterneut am Montag, 17. Dezember 2018, 13.30 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.Im Januar 2016 startete ZDFinfo die "DDR mobil"-Reihe mit der erstenFolge "Trabi, Wartburg und Ostrennwagen", die erneut am Dienstag, 1.Januar 2019, 12.00 und 24.00 Uhr, in ZDFinfo zu sehen ist. AmNeujahrstag ist um 11.15 und um 23.15 Uhr zudem die "DDR mobil"-Folge"Trecker, Laster und Multicar" im ZDFinfo-Programm, die erstmals am8. Februar 2018 zu sehen war. Auch mit den anderen beiden "DDRmobil"-Folgen sowie der neuen Produktion gibt es ein Wiedersehen2019: Am Sonntag, 6. Januar 2019, ist um 15.45 Uhr "Hoch hinaus mitInterflug" zu sehen, um 16.30 Uhr geht es weiter mit "ZwischenTatra-Bahn und Ikarus", und um 17.15 Uhr steht "Zwischen Reichsbahnund Rasendem Roland" auf dem Programm.