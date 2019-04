Zwischen Sinnsuche und Bankkonto / Generation Y: Wenn Erfüllung und Ideale auf Wirtschaftlichkeit treffen, gewinnt der Mammon

Eschborn (ots) - Die Generation Y - verträumt und auf der Suchenach Glück sowie sinnstiftenden Aufgaben. So heißt es. Monster, dasbekannte Online-Karriereportal, hat 1.000 Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer befragt*, um herauszufinden, was wirklich dran ist andieser Einschätzung. Die Antworten lassen darauf schließen, dass dievielgerühmte Generation selbst mit den ihr angedichtetenEigenschaften zu kämpfen hat. Sie trauen sich kaum über Geld zusprechen, aus Angst man würde ihnen unterstellen, es gäbe für sienichts wichtigeres. Auf der anderen Seite würden sie aber schon gernewissen, was ihre Kolleginnen und Kollegen so verdienen können sichaber, wenn es hart auf hart kommt, kaum entscheiden, ob es eher derJob mit viel Geld oder der Erfüllende mit Sinn sein soll. EineGeneration im Zwiespalt.Look at me! Persönliche Leistungen für das EgoGrundsätzlich haben die 25- bis 34-Jährigen als Vertreter derGeneration Y keine Schwierigkeiten über ihre privaten Erfolge zuberichten. Alles rund um sportliche, kulturelle odergesellschaftliche Errungenschaften teilen knapp 38 Prozent gerne mitFreunden und der Familie. Ein Viertel (25 Prozent) tut dies vorallem, um vor ihrem Bekanntenkreis angeben zu können. Bescheidenheitist hier nicht gefragt und es soll schon jeder wissen, welche Erfolgeman feiert. Obwohl die nachfolgende Generation Z der 18- bis24-Jährigen noch stärker mit dem Phänomen der schillerndenSocial-Media-Welt aufgewachsen ist, will hier nur etwa ein Fünftel(21 Prozent) mit ihren privaten Leistungen angeben. Sie hingegen tunsich überhaupt nicht schwer damit über Geld zu reden. FastDreiviertel aller Befragten in diesem Alter reden gerne in ihremprivaten Umfeld über Geld. Bei der Generation Y sind es nur 68Prozent. Bei den Zögerlichen steht als Hauptgrund die Angst vor demUrteil der anderen. Auf keinen Fall möchte man als geizig oder aberals zu fixiert auf den schnöden Mammon daherkommen. Mit Sinn undSocial Entrepreneurship hat das schließlich nichts zu tun.Geld ist unwichtig! Oder so ähnlich...Am Arbeitsplatz sieht es noch schlechter aus. Knapp 63 Prozent dervermeintlich sinnsuchenden Generation spricht am Arbeitsplatz nichtüber das Gehalt. Der Hauptgrund hierfür ist schlicht, dass dieBefragten sich dabei unwohl fühlen. Ist Geld nur ein Mittel zum Zweckund darf nie einen zu großen Stellenwert einnehmen? Auch wenn dieGeneration versucht, dieses Bild nach außen zu wahren, interessiertes sie trotz ihrer Zurückhaltung brennend, was ihre Kolleginnen undKollegen verdienen. Aus diesem Grund würden sich auch 62 Prozent sehrdarüber freuen, wenn alle Gehälter an ihrem Arbeitsplatz vollkommentransparent offengelegt würden. Die Zerrissenheit, die man derGeneration Y oft nachsagt, kommt hier insgesamt stark zum Tragen.Danach gefragt, ob für sie das Einkommen oder die Erfüllung im Jobmehr zählt, tendieren 27 Prozent mehr in Richtung Erfüllung, 30Prozent wählen im Zweifelsfall eher den Job mit der besserenBezahlung. Der Rest ordnet sich unentschlossen in der Mitte ein. Diejüngere Generation Z setzt im direkten Vergleich noch deutlich eherauf ihre Ideale. Ein Drittel (33 Prozent) wählt die Erfüllung vor demgroßen Geld (23 Prozent).Aber es gibt auch gute Nachrichten: Nachdem in den spätenZwanzigern und frühen Dreißigern die Ideale zugunsten derWirtschaftlichkeit oftmals hintenangestellt werden, kehren sie mitzunehmendem Alter wieder zurück. Sobald der Erfahrungsschatzerweitert und viele wichtige Entscheidungen in Sachen Lebensplanunggefällt sind, tauchen erneut Fragen nach dem Sinn und einemwertvollen Beitrag für die Gesellschaft auf. Geld allein macht alsowirklich nicht glücklich. Spätestens ab 45 scheint die Befragten dieErkenntnis wieder zu ereilen und sie wählen klar die Erfüllung (34Prozent) vor dem Geld (18 Prozent). Vielleicht ein Argument dafür,diesen Pfad gar nicht erst zu verlassen und konsequent auf den Jobmit Sinn zu setzen.*Online Umfrage unter 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern(500 weiblich, 500 männlich; zwischen 18 und 60 Jahren); durchgeführtvon der Toluna Germany GmbH im Zeitraum 4.-11. März 2019 