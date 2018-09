Zwischen Romantik und Fake-News / Zwei Branchen, ein Dialog: Scheunengespräch zu Erwartungen, Erfahrungen und Enttäuschungen im Spannungsfeld von Stadt - Land - Mensch (FOTO)

Krefeld (ots) -Vertreter von Medien und Landwirtschaft miteinander ins Gesprächzu bringen - so lautete das Ziel des Scheunengesprächs im Rahmen desProjekts "Zwei Branchen, ein Dialog" von DIALOG MILCH am 11.September 2018. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von FamilieSchulte-Althoff in Haltern am See trafen sich dazu die Journalistinund Rundfunk-Moderatorin Steffi Neu, die Journalistin AnkeGellert-Helpenstein, der Filmemacher Rüdiger Spott, der ehemaligeVerleger Konstantin Neven DuMont und die drei MilchviehhalterCornelia Flatten, Paul-Christian Küskens und Benedikt Langemeyer.Ein Fazit des sehr gut angenommenen Dialogformats: Enormer Zeit-und Lieferdruck aufseiten der Journalisten trifft auf sehr komplexeSachverhalte und "kommunikative Unsicherheit" aufseiten derLandwirte: Das gepaart mit zum Teil festen Bildern oder sogarVorurteilen in manchen Köpfen stehe mitunter einem erfolgreichen undvor allem auch fairen Dialog entgegen. Steffi Neu brachte ihre Sichtals Moderatorin der Dialogrunde auf den Punkt: "Ich habe hier wiedererlebt, dass die landwirtschaftliche Produktion von der Liebe zumTier, zum Lebensmittel und zur Natur getragen wird, sonst wäre einLeben mit Arbeit an sieben Tagen die Woche und 365 Tagen im Jahrnicht denkbar", so Steffi Neu. Dieser Dialog und der Blick auf dieArbeit der jeweils anderen Seite seien für gegenseitiges Verständnisdeshalb enorm wichtig.War meine Botschaft verständlich?Die persönlichen Erfahrungen der Milcherzeuger Cornelia Flattenaus Mömerzheim, Paul-Christian Küskens aus Niederkrüchten undBenedikt Langmeyer aus Mettingen mit Medienvertretern undJournalisten waren durchweg positiv. Benedikt Langemeyer verwies aberauf einen aus seiner Sicht sehr wichtigen Punkt: "Nach meinenErfahrungen müssen Journalisten aus den Informationen, die sie aufden Betrieben bekommen, eine Story machen können." Für ihn seideshalb entscheidend, sich im Vorfeld eines Gesprächs mitJournalisten Gedanken darüber zu machen, welche Botschaften zu einenThema wichtig seien. Bei dem Gespräch sei auf jeden Fall zu prüfen,ob die eigene Botschaft verständlich gewesen und angekommen sei.Digitalisierung setzt auch die Medien enorm unter DruckMit Blick auf die Printmedien machte Konstantin Neven DuMont,ehemaliger Verleger, Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur (dpa)und des Deutschen Presserats e.V., deutlich, dass bei Journalistenund Medien ein enormer Kostendruck herrsche. Einerseits würdeeingespart, andererseits müsse alles schnell gehen - und in derKonsequenz leide die Qualität. "Eine wichtige Aufgabe der Medien musses sein, klarzumachen, dass Qualität ihren Preis haben muss - beiMedien wie bei Lebensmitteln."Vorurteile nicht verstärkenDie Darstellung der Landwirtschaft in den Medien bediene mitFormaten wie "Bauer sucht Frau" vielfach Vorurteile, stellte dieMilchbäuerin Cornelia Flatten fest. Sie hat bislang allerdings aufdem elterlichen Betrieb durchweg gute Erfahrungen mitMedienvertretern gemacht und betont: Man muss diese Vorurteile nichtbedienen, sondern im Dialog richtigstellen." Dafür sei das offeneHoftor eine entscheidende Voraussetzung, denn "wenn Du die Türzuschiebst statt sie aufzumachen, machen sich die Menschen Gedanken.Wenn sie aber sehen, wie es ist, kann man auch darüber reden!"Zitate vor Druck vorlegen lassenAuch die Journalistin Anke Gellert-Helpenstein verweist auf denDruck, unter dem Medienvertreter im Alltag vielfach stehen.Allerdings könne man sich im Bereich der Printmedien doch etwas mehrZeit lassen, als dies bei TV-Journalisten der Fall sei. Für sie istim Alltag das Vertrauensverhältnis zu dem Gesprächspartner enormwichtig: "Was vertraulich und 'off the records' gesagt wird, mussvertraulich bleiben." Und natürlich habe der jeweiligeGesprächspartner das Recht, sich wörtliche Zitate vor Drucklegung zurFreigabe vorlegen zu lassen. Aus ihrer Sicht dürften sichJournalisten aber nicht vor den Karren etwa der Landwirtschaftspannen lassen; eine eigene Recherche sei unverzichtbar.Frage nach "Probestücken" und FormatenDer Filmemacher und Kameramann Rüdiger Spott hatte eine Reihe vonTipps für Landwirte, die Anfragen von Fernsehteams erhalten. "WennSie eine Anfrage bekommen, fragen Sie zurück, für welches Format derBeitrag vorgesehen ist." Außerdem bestehe etwa bei Teams vom WDR dieMöglichkeit, nach Probestücken zu fragen. "Lassen Sie sich in derMediathek ein paar bisherige Beiträge dieses Journalisten nennen. Sobekommen Sie einen ersten Eindruck von seiner Arbeit." Ganz wichtigsei, sich im Vorfeld Gedanken dazu zu machen, wie die wichtigsteneigenen Botschaften in nur 20 Sekunden Redezeit gepackt werdenkönnten.Langfristige Beziehung aufbauenPaul-Christian Küskens hat mit Besuchen von Journalisten aufseinem Milchviehbetrieb bislang ebenfalls positive Erfahrungengemacht. "Ich sehe diese Medienkontakte als Chance, umlandwirtschaftliches Wissen zu vermitteln, und speichere dieKontaktdaten. Wenn dann von demjenigen eine erneute Anfrage kommt,kann ich das gleich richtig einordnen." Solche wiederholten Anfragenkämen durchaus häufiger vor, berichtet Küskens, der im Übrigen sehrschätzt, wenn Journalisten ihm die Texte vor der Veröffentlichung zursachlichen Prüfung und Freigabe vorlegen.Die Moderatorin des Scheunengesprächs, Steffi Neu, zeigte sich vondiesem Dialog-Format überzeugt. "Skandale schlagen auf das Verhältnisvon Landwirten und Verbrauchern zurück, und die schwarzen Schafenehmen in der Berichterstattung überhand." Bestehende Vorurteilehielten sich so über Jahrzehnte, auch wenn das Thema lange erledigtsei. 