Zwischen Pfalz und Roten Teufeln: ZDF in Kaiserslautern (FOTO)

Mainz (ots) -Wie lebt es sich in Kaiserslautern? Wie stark wird die flächenmäßig größte Stadtin Rheinland-Pfalz noch vom US-Militärstützpunkt geprägt? Belastet der Fluglärmrund um den US-Flughafen Ramstein die Lebensqualität in der Industrie- undUniversitätsstadt am Rand des Pfälzerwaldes? Und was ist eigentlich bei denRoten Teufeln auf dem Betzenberg los? Auf Spurensuche zu diesen und vielenweiteren Fragen begibt sich ab Montag, 11. November 2019, ZDF-Reporter BobbyCherian mit Kameramann und Cutter Christoph Timm. Vier Wochen lang berichten sieunter dem Label "ZDF in Kaiserslautern" aus der 100.000-Einwohner-Stadt.Dabei werden sie am Leben in Kaiserslautern teilnehmen, mit den Menschennachhaltig ins Gespräch kommen und in Erfahrung bringen, welche Themen diePfälzer in ihrem Alltag umtreiben. Bereits am Dienstag, 12. November 2019, istdas ZDF-Reporterteam von 11.00 bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt inKaiserslautern präsent und freut sich auf Fragen und Diskussionen. Schon danngeht es darum, wie die Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern tatsächlichticken."ZDF in Kaiserslautern" ist die achte Auflage des ZDF-Bürgerprojekts, das vorOrt intensive Berichterstattung aus dem Leben der jeweiligen Stadt und ihrerBewohner ermöglicht. Zuvor hatten ZDF-Teams bereits in diesen Städten einewochenlange Vor-Ort-Präsenz realisiert: in Altenburg (September/Oktober 2019),Wilhelmshaven (April/Mai 2019), Weißwasser (März/April 2019), Stendal(Februar/März 2019), Bottrop (November/Dezember 2018), Mannheim(September/Oktober 2018) und Cottbus (Mai/Juni 2018). Die "ZDF in..."-Reporterinnen und Reporter erstellen jeweils eine Vielzahl informativerBeiträge für "drehscheibe", "Volle Kanne - Service täglich", "Länderspiegel","ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin" sowie für die Sendungen der"heute"-Familie. Themenanregungen für die Berichterstattung aus Kaiserslauternsind jederzeit auch direkt per E-Mail möglich: an zdfin@zdf.de.Bobby Cherian (Jahrgang 1981) ist seit 2014 als Redakteur und Reporter imLandesstudio Rheinland-Pfalz aktiv. Zuvor war er bereits mehr als zehn Jahre inder Hauptredaktion Aktuelles für das ZDF tätig. Bobby Cherian studierteJournalistik und Politikwissenschaft in Dortmund und absolvierte einstudienintegriertes Volontariat beim ZDF. Wer den ZDF-Reporter in Kaiserslauterndirekt kontaktieren will, kann das auch über Twitter (@Bobby_Cherian) oderInstagram (@bobby_cherian_zdf).