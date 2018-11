Zwischen Panikmache und Gefahr: Schimmel im Wohnraum / Gesundheitsrisiken und die Beseitigung auf einen Blick

Köln/Kürten. (ots) -Schimmelbefall in Wohnräumen ist ein großes Thema geworden. 38Prozent der Bundesbürger hatten in den letzten fünf Jahren Schimmelin der Wohnung. So das Ergebnis einer repräsentativen Befragung desKölner Marktforschungsinstituts "heute und morgen". Zu Rechtbefürchten die Menschen, dass Schimmelbefall Risiken für dieGesundheit birgt. Denn er kann nachweislich Allergien,Vergiftungserscheinungen und Infektionen auslösen."Schimmelpilze in Räumen können für Menschen zu einergesundheitlichen Belastung werden", betont Judith Meider, Leiterindes auf Schimmelbefall spezialisierten Labors "Urbanus" in Ratingenbei Düsseldorf. "Sporen und Bestandteile der Pilze fliegen in Räumenumher und werden von uns Menschen permanent eingeatmet. Bei erhöhterRaumkonzentration können Allergien, Vergiftungserscheinungen oderInfektionen die Folge sein." Bei Schimmelpilz-Allergien zeigen sichBeschwerden ähnlich wie bei Heuschnupfen: Niesen und Fließschnupfen,Juckreiz, Kribbeln in der Nase und den Augen, Atembeschwerden oderErschöpfungszustände. Möglich, aber laut Meider deutlich seltener,treten Vergiftungserscheinungen auf. Ebenfalls eher selten sindpilzverursachte Infektionen, sogenannte Aspergillosen, von deneninsbesondere die Lunge betroffen werden kann.Vorab ist das Risiko des Befalls nicht einzuschätzenFür die Fachleute ist bis heute nicht einschätzbar, wann und wiestark der Befall eine Person gefährden kann. "Da Schimmelpilz aberdas Potential zur Gesundheitsgefährdung hat, rät das Umweltbundesamtin jedem Fall zu einer vorsorglichen Entfernung", betontLaborleiterin Meider. "Kinder mit noch nicht voll ausgeprägtem undMenschen mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdeter."Die ersten Schritte bei Schimmel im WohnraumTritt Befall auf, hält das Umweltbundesamt bis zu einer Größe voninsgesamt einem halben Quadratmeter eine Beseitigung in Eigenregiefür vertretbar. Dabei sollte der Schimmel niemals trocken, sondernimmer mit feuchten Bürsten oder Tüchern entfernt werden, umSporenflug zu vermeiden. Durch einen Mundschutz wird verhindert, dassdie Sporen eingeatmet werden, durch Handschuhe dass sie in Kontaktmit der Haut gelangen. Achtung: Desinfektionsmittel reichen nichtaus! Sie dienen nur zur oberflächlichen Entfernung desSchimmelpilzes. "Die mikrobiologischen Zellen des Pilzes bleibendennoch erhalten und wirken weiter", warnt Fachfrau Judith Meider.Schaden meist größer als angenommenBei Flächen größer als einem halben Quadratmeter sollte nachAussage des Umweltbundesamtes unbedingt ein Fachunternehmenhinzugezogen werden. Dass diese Grenze schnell erreicht und meistüberschritten ist, weiß Dipl.-Ingenieur Jörg Bogs, Technischer Leiterdes Spezialunternehmens ISOTEC, aus jahrelanger Erfahrung. "Derweitaus größere Teil des Schadens ist oft gar nicht sichtbar. Erverbirgt sich häufig in Wand- oder Fußbodenaufbauten."Noch vor der Schimmelbeseitigung wird der betroffene Raum von denFachleuten staub- und luftdicht abgeschottet, um eine Verwirbelungund Verteilung der Sporen auf die anderen Zimmer zu vermeiden. DieSchimmelbestandteile werden dann von den Bauteiloberflächen abgesaugtund die befallenen Putzoberflächen vollständig entfernt. In einemweiteren Schritt werden die Rohoberflächen mit einem Spezialsaugerabgesaugt und mit Alkohol desinfiziert.Vorbeugen: Richtig lüften und heizen unerlässlich"Kondensationsbedingter Schimmelbefall zeigt, dass entweder dasWohnverhalten nicht sachgerecht verläuft oder das Gebäudebauphysikalische Mängel aufweist", erklärt Dipl.-Ingenieur Bogs.Würde beides zu 100 Prozent funktionieren, dürfte keinSchimmelpilzbefall auftreten.Immer wieder Streitigkeiten im Mieter-Vermieter-Verhältnis bringtSchimmelbefall durch falsches Lüften. Auch wenn Berufstätige diemeiste Zeit des Tages nicht zu Hause sind, müssen sie dennoch zweibis drei Mal am Tag ihre Wohnräume kräftig lüften. Stoß- undQuerlüftung sind dafür am besten geeignet (bei komplett geöffnetenFenstern für einige Sekunden bis Minuten, je nach Außenkälte). DerLuftaustausch, also der Austausch von feuchter Raumluft gegentrockenere Außenluft (auch im Winter!), erfolgt auf diese Weise 200Mal schneller als durch gekippte Fenster.Weitere Informationen unter www.isotec.deEin Clean-Feed des Filmbeitrages ist auf Nachfrage vorhanden:bahne@isotec.dePressekontakt:ISOTEC GmbHPressesprecherThomas BahneCliev 2151515 Kürtenbahne@isotec.de02207 / 84760Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell