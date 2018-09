Zwischen Kaffeeküche und Großraumbüro - Tipps für einen angenehmen Arbeitsalltag / Empfehlungen des Arbeitskreises für Umgangsformen International (AUI)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Hamburg (ots) - Wer "Büromensch" ist, kennt mit ziemlicherSicherheit die kleinen Aufreger, die im Arbeitsalltag das Adrenalinsteigen lassen. Beispiele: In der Kaffeeküche stapelt sich dasdreckige Geschirr; wer auch immer zuletzt am Kopierer war, hatvergessen, Papier nachzufüllen; Kollegin X hält es mal wieder nichtfür nötig, "Guten Morgen" oder wenigstens "Hallo" zu sagen; im Büroist miefige Luft, doch Kollege Y friert, wenn das Fenster geöffnetwird und, und, und. Jedes für sich genommen mag als Kleinigkeit zubezeichnen sein. Spätestens jedoch in der Summe kann daraus eingroßes Ärgernis werden. Mit etwas gutem Willen und einer PortionRücksichtnahme auf die Teammitglieder lassen sich solcheUnmutsauslöser sehr einfach vermeiden. Dazu einige Tipps:1. Stellen Sie am besten gemeinsam bestimmte Spielregeln auf, andie sich alle im Team halten. Beispiele: Wer den Kopierer nutzt,stellt sicher, dass für die nächsten alles bereit ist, also wederToner noch Papier aufgebraucht sind. Gleiches gilt, wenn Kaffee oderTee zum Allgemeingut zählen. Benutztes Geschirr wird in derKaffeeküche grundsätzlich sofort in die Spülmaschine gestellt, stattirgendwohin. Manche Arbeitsgemeinschaften berichten, dass dieEinführung eines "Strafzolls" bei Vergesslichkeit wahre Wundergewirkt habe. Andere fanden ihn deshalb hilfreich, weil diese Kasseinnerhalb eines Jahres so gut gefüllt war, dass das Team davon rechtexquisit habe essen gehen können.2. Je mehr Menschen sich ein Büro teilen, umso unerlässlicher istes, den Geräuschpegel so gering wie möglich zu halten. In einemGroßraumbüro ist dieser von Natur aus bereits für viele belastend.Ihn durch zum Beispiel ins Telefon Brüllen, laut Radio hören oder ausvoller Kehle quer durch den Raum ein Gespräch führen noch zu erhöhen,beweist das Gegenteil von Rücksichtnahme.3. Solche können Sie zeigen, wenn Sie beim Thema Raumtemperatureinkalkulieren, dass Menschen unterschiedliches Kälte- undWärmeempfinden haben und entsprechend handeln. Gibt esZugluftempfindliche oder schnell Frierende im Team, kann gelüftetwerden, wenn diese gerade einmal den Raum verlassen haben oder in derPause sind. Fällt diese Möglichkeit aus, ist es zumindest möglich, inAbsprache mit ihnen das Offenstehen der Fenster auf eine von ihnenmitbestimmte Zeit zu begrenzen. Statt sie spöttelnd "Frostköttel" zutitulieren, kann ihnen Wertschätzung gezeigt werden, indem ihreBedürfnisse ernst genommen werden.4. Ordnung zu halten am Schreibtisch ist immer wichtig.Unerlässlich ist dies, wenn es keine festen Arbeitsplätze gibt, somitdiese ständig gewechselt werden.5. Jegliche Art von Körperpflege sowie stark Duftendes, etwaBlumen, Speisen, Parfums und Ähnliches, sind in jedem Bürounangebracht, in dem mehr als eine Person arbeiten.6. Vermeiden Sie es, in Abwesenheit eines Teammitgliedsirgendetwas von dessen Schreibtisch zu nehmen. Das ist ein Eingriffin das persönliche Territorium, der fast unausweichlichAbwehrreaktionen hervorruft und somit zu unschönenAuseinandersetzungen führen kann.7. Gönnen Sie den mit Ihnen Arbeitenden, bitte, alleHöflichkeitsgesten, die Sie auch anderen Menschen zukommen lassen.Angefangen beim freundlichen Gruß am Morgen, über beispielsweise die"Zauberwörter" "Bitte" und "Danke", kleine Hilfeleistungen wie etwasHeruntergefallenes aufheben, bis hin zum guten Feierabendwunschbietet sich Ihnen zig Mal am Tag die Gelegenheit, mit solchen Zeichender Wertschätzung den Arbeitsalltag leichter und angenehmer werden zulassen - und zwar beileibe nicht nur für die anderen, sondernbesonders für Sie selbst. Denn: Ein altes Sprichwort ist unverändertaktuell: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!"Pressekontakt:Inge WolffVorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen International (AUI)Präsidentin Bundesverband für AUI-Business-Knigge Training undCoaching e. V. (BvKnigge)Präsidentin Umgangsformen-Akademie Deutschlands e. V. (UAD)Jenaer Straße 333647 BielefeldTelefon: 0175 7441118E-Mail: inge.wolff.umgangsformen@t-online.deChristian Götsch, Swinging World GmbH, 040/50058215,christian.goetsch@tanzen.deOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell