Unterföhring (ots) -Wie klingt es, wenn zwei der jüngsten Talente von "The Voice ofGermany" einen der meist-gecoverten Songs der Geschichte performen?In den ersten Battles am Sonntag, den 19. November, um 20:15 Uhr, inSAT.1 trauen sich Benedikt Köstler (17, Burgthann) und Felix Harer(19, Oberboihingen) an den Leonard Cohen-Hit "Hallelujah". Coach MarkForster freut sich: "Diese Spannung zwischen zusammen singen, aberdoch Battle-Gegner sein, kreiert eine ganz besondere Magie. In denBattles kann ich ein bisschen meine pädagogische Ader ausleben." Beiseinen jungen Talenten scheint es zu funktionieren: "Bei euch ist dasnicht Attitüde, sondern pures Gefühl - und das feiere ich." Mitwelchem Talent geht Mark Forster in die nächste Runde?Yvonne Catterfeld verlangt von ihrer ersten Battle-Paarung Juan Geck(25, Mannheim) und Robin Portman (21, Herisau/CH) "No More Drama"(Mary J Blige). Michi Beck & Smudo schicken zwei Rocker gegeneinanderin den Ring: Patrick "Paddy" Strobel (47, Aach) und MeikeHammerschmidt (27, Salzgitter) singen "Smooth Criminal" (Alien AntFarm). Smudo: "Die Battles 2017 werden legendär." Samu Haber: "DasNiveau war noch nie so hoch."Diese Talente treten am Sonntag in der ersten Ausgabe der Battles an:David Blair (43, Berlin), Mary-Anne Bröllochs (24, Altrip beiMannheim), Selina Edbauer (19, aus St. Peter Freienstein,Österreich), Juan Geck (25, Mannheim), Meike Hammerschmidt (27,Salzgitter), Felix Harer (19, Oberboihingen, Baden-Württemberg),Luzie Juckenburg (20, Potsdam), Benedikt Köstler (17, Burgthann beiNürnberg), Chiara Tahnee Lütje (22, Heide, Schleswig-Holstein), MaxChristoph Niemeyer (36, Wien, Österreich), Jonas Oberstaller (20,Welsberg-Taisten, Südtirol), Robin Portman (21, Herisau, Schweiz),Michael Russ (24, Tillmitsch, Österreich), Patrick "Paddy" Strobel(47, Aach, nahe Bodensee), Melvin Vardouniotis (16, Hamburg).Kartenverkauf für das #TVOG Live-Finale startetTickets für das "The Voice of Germany"-Finale - live am Sonntag, 17.Dezember 2017, in Berlin - gibt es ab Sonntag, 19. November, ab 12:00Uhr, unter www.tvtickets.de."The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags inSAT.1, jeweils um 20:15 Uhr. Die ersten Battles zeigt SAT.1 amSonntag, 19. November.Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Anita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna BrinkmannTel. +49 [030] 3198-80822, +49 [89] 9507-1161Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell