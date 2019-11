Erfurt (ots) - VIP-Partys, aufgesetzte Etikette und dann auch noch eine eigeneNanny - die Teenagerin Hunter hasst ihr neues Leben. Doch als sie auf demHeimweg von drei Mädchen angegriffen wird, erweist sich das indonesischeKindermädchen Farah als große Hilfe und schlägt die Angreiferinnen in die Flucht- sie ist nämlich eine Ninja-Kämpferin. KiKA zeigt die Premiere der Actionserie"Ninja Nanny" (WDR) ab 6. November montags bis freitags um 15:00 Uhr.Das Leben der Teenagerin Hunter gerät aus den Fugen, als ihre Mutter einenFußballstar heiratet und die beiden zu ihm in eine noble Gegend ziehen. Statteiner Frittenbude, dem ehemaligen Arbeitsplatz ihrer Mutter, gibt es nun einHaus mit Pool, aufgesetzte Etikette und, zu allem Überfluss, auch noch eineeigene Nanny. Doch Hunter, mit ihrer Vorliebe für schwarze Kapuzenpullis undJeans, passt nicht so ganz in das Bild des versnobten Ortes und so dauert esnicht lange, bis ihr in der Schule deutlich gemacht wird: Sie ist hier nichtwillkommen. Als sie auf dem Nachhauseweg von drei Mädchen angegriffen wird,taucht plötzlich eine schwarz gekleidete Unbekannte auf und vertreibt dieAngreiferinnen mit eindrucksvoller Kampfkunst. Hunter entdeckt, dass ihre NannyFarah diejenige ist, die ihr geholfen hat - sie ist eine Ninja-Kämpferin.Die Premiere der Realserie "Ninja Nanny" (WDR) der niederländischenProduktionsfirma Storytellers Film & TV ist ab 6. November montags bis freitagsum 15:00 Uhr bei KiKA sowie im KiKA-Player zu sehen. Verantwortliche Redakteurinbeim WDR ist Henrike Vieregge.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de. RegistrierteNutzer*innen finden im Bereich "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell