Zwischen Gesundheits-Apps und Pflegerobotern - weltweiter Wachstumsmarkt E-Health

Berlin (ots) - Die "International Networking Lounge powered byGTAI" heißt internationale Gäste herzlich willkommen auf der conhIT -Connecting Healthcare IT.Ob elektronische Patientenakte, Online-Video-Sprechstunde oderDienstleistungen rund um das Thema "papierloses Krankenhaus"-weltweit gewinnt das Thema E-Health zunehmend an Bedeutung. Daherhaben Fachbesucher-Delegationen aus aller Welt ihren Besuch auf derdiesjährigen conhIT - Connecting Healthcare IT, die vom 25. bis zum27. April in Berlin stattfindet, angekündigt. Die integrierteGesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie undNetworking-Events wird vom Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V.zusammen mit der Messe Berlin organisiert."Die Digitalisierung ist ein wirtschaftlicher Treiber. LautExperten wird sich das weltweite Marktvolumen des digitalenGesundheitsmarkts in 2020 auf mehr als 200 Milliarden Dollarverdoppeln. Dabei verfolgt jedes Land andere Strategien zur Umsetzungvon innovativen Lösungen aus dem Gesundheits-IT-Sektor - zumeistbedingt durch die verschiedenen gesetzlichen und wirtschaftlichenRahmenbedingungen. So sind beispielsweise Cloud-Lösungen fürmedizinische Einrichtungen in anderen Ländern im Gegensatz zuDeutschland längst ein Thema", so Dr. Axel Wehmeier, Geschäftsführerder Telekom Healthcare Solutions, einem Goldpartner der conhIT 2017,sowie Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Gesundheits-IT - bvitge.V., und fügt an: "Mit ihrer internationalen Ausrichtung ist dieconhIT dabei für alle die perfekte Gelegenheit, diegesundheitspolitischen und -wirtschaftlichen Rahmenbedingen andererLänder kennen zu lernen, sich dazu auszutauschen und für bestimmteThemen auch zu sensibilisieren."Englischsprachige Workshops und KrankenhausexkursionenSpeziell für das internationale Publikum organisiert Germany Trade& Invest (GTAI), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes,eine International Networking Lounge mit einer englischsprachigenSession im Kongress. Dabei werden beispielsweise die Möglichkeitenfür E-Health-Anbieter in unterschiedlichen Märkten beleuchtet.Außerdem stehen Themenführungen auf der Messe sowie täglicheExkursionen in Krankenhäuser oder Forschungseinrichtungen -organisiert von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH -sowie Workshops auf dem Programm."Der deutsche E-Health Markt dürfte dieses Jahr Schätzungenzufolge einen Umsatz von fast 400 Millionen Euro generieren. Hiersteckt enormes Potenzial, von dem auch ausländischen Investorenprofitieren wollen", sagt Julia Rühle, E-Health-Expertin bei GermanyTrade & Invest in Berlin. "Anhand von Best-Practice-Beispielen wollenwir in einem unserer Vorträge während der conhIT auch ausländischenUnternehmen präsentieren, wie sie einen erfolgreichen Markteintrittin Deutschland durchführen können."GTAI-Webinar zum Thema Digital Healthcare am 9. MärzAngesichts der regulatorischen und strukturellen Änderungen imRahmen des E-Health-Gesetzes in Deutschland, organisiert die GTAIgemeinsam mit dem bvitg e.V. im Vorfeld der conhIT am 9. März einWebinar zum Thema "Digital Healthcare - Regulatory Outlook und KeyEvents im Jahr 2017". Dabei geht es um aktuelle Entwicklungen imGesundheitswesen. Es gibt einen Überblick über die neuestenregulatorischen Neuerungen, die Auswirkungen auf den deutschen Marktfür Digital Health sowie eine Vorstellung der wichtigsten Messen inder EU und Deutschland. Außerdem erhalten die Teilnehmer nähereInformationen zum Programm für internationale Fachbesucher auf derconhIT - Europas wichtigstem Event der Gesundheits-IT Branche. Wieimmer können die Zuhörer direkt Fragen im Chat stellen, die währenddes Webinars beantwortet werden.Über die conhIT - Connecting Healthcare ITDie conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, imManagement, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze undMedizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellenEntwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in derBranche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Alsintegrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie undNetworking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für dieBranche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom BundesverbandGesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare ITinitiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sichmit 451 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern zu Europas wichtigsterVeranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt.Die conhIT wird in Kooperation von den BranchenverbändenBundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., GMDS (DeutscheGesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie undEpidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker)e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverband derKrankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief InformationOfficers - Universitätsklinika) gestaltet.Über GTAIGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit denWirtschaftsstandort Deutschland. 