Sie arbeiten dort, wo keiner gern hingeht: im Jobcenter oder imSozialamt. Die "37°"-Dokumentation "Zwischen Frust und Hoffnung - Die Helfer vomAmt und ihre Kunden" gibt Einblicke in den konfliktreichen Alltag einesFallmanagers, einer Sachbearbeiterin sowie einer Sozialarbeiterin. Das ZDF zeigtdie Doku am Dienstag, 25. Februar 2020, 22.15 Uhr; in der ZDFmediathek ist sieam Sendetag ab 8.00 Uhr verfügbar."Es ist ein Irrglaube, zu sagen, dass sie alle faul sind", sagt Thomas (52),Fallmanager im Jobcenter Bochum. Er betreut Kunden mit "multiplenVermittlungshemmnissen", das heißt Menschen, die lange arbeitslos, psychischkrank, verschuldet oder vorbestraft sind. Sein Ziel ist es, seine Kunden übereinen Zeitraum von zwei Jahren wieder arbeitsfähig zu machen. Dafür braucht erVerständnis, Geduld und gute Kenntnisse des deutschen Sozialsystems.Die 42-jährige Melanie kann sich gut in ihre Kunden hineinversetzen, denn siewar früher selbst Hartz-IV-Empfängerin. Heute ist sie Sachbearbeiterin in derLeistungsabteilung des Jobcenters Berlin Mitte und für die Bewilligung vonArbeitslosengeld II zuständig, dem sogenannten Hartz IV. Zu ihr kommen dieKunden, wenn die Leistungen nicht oder nicht vollständig gezahlt werden. Oftmalsbekommt sie dann Frust und auch Aggressionen ab, denn mit etwas mehr als 400Euro monatlich kommen viele nicht aus.Katrin (38) hat im Sozialamt Magdeburg die Aufgabe, Menschen vor Obdachlosigkeitzu bewahren. Zu ihr kommen Menschen, denen beispielsweise durch Mietschuldeneine Wohnungsräumung droht. Sie ist aber auch mit Suchtproblemen, psychischenErkrankungen, schwierigen Familienverhältnissen und anderen tragischenGeschichten konfrontiert. Mit Pragmatismus und Wertschätzung versucht sie zuhelfen, wo sie kann.