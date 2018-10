München (ots) -- Deutsche Erstausstrahlung ab 1. Dezember 2018 samstags um21.00 Uhr- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Exklusive Einblicke in ein abgeschottetes Land: NordkoreaNach seiner Ankunft in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang lerntMichael Palin das abgeschottete Land vorsichtig kennen. Er fährt mitder U-Bahn, kommt mit den Menschen ins Gespräch und erlebt dieFeierlichkeiten zum 1. Mai. Alle seine Einblicke in den totalitärenStaat und seine Bewohner verarbeitet Michael Palin in der bewegendenDokumentation "Unterwegs in Nordkorea mit Michael Palin". NationalGeographic zeigt den Zweiteiler ab 1. Dezember samstags um 21.00 Uhrals deutsche TV-Premiere.Über "Unterwegs in Nordkorea mit Michael Palin":Kaum jemand konnte sich bislang so frei in Nordkorea bewegen wieMichael Palin. Der britische Entertainer und Reisejournalist reistvon China aus mit dem Nachtzug in die Hauptstadt Pjöngjang. Dortverschafft er sich einen ersten Eindruck von dem seit siebenJahrzehnten komplett von der übrigen Welt abgeschotteten Land. Palinfährt mit der U-Bahn, besucht eine Schule und diskutiert über dieEinschränkungen, mit denen Filmemacher in diesem totalitären Staatzurechtkommen müssen. Den Maifeiertag verbringt er im Park. Dortvertreiben sich die Leute die Zeit mit Sport und Spielen, Tanzen undeinem Umtrunk.Nach spannenden Tagen in Pjöngjang verlässt Michael Palin dieHauptstadt und reist an die Grenze zu Südkorea. Dort trifft er aufeinen Offizier der Koreanischen Volksarmee, der ihm die sogenannte"gemeinsame Sicherheitszone" von Panmunjom, die die beiden Koreasvoneinander trennt, erläutert. Mit ihm spricht Palin auch über dieAtomwaffen des Nordens und das Verhältnis zu den USA. Am folgendenTag besucht er an der Ostküste die Stadt Wonsan. Hier entsteht einriesiges Touristenzentrum inklusive Flughafen. Außerdem besucht eru.a. eine Bauernfamilie und die wunderschöne Berglandschaft derRegion Kumgang.Sendetermine:- "Unterwegs in Nordkorea mit Michael Palin" ab 1. Dezembersamstags um 21.00 Uhr auf National Geographic- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket,EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell