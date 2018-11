Zwischen Ethnoschmuck und Upcycling-Möbeln - beim Bazaar Berlin präsentieren Aussteller aus aller Welt ihre Produkte (FOTO)

Berlin (ots) -- Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Design, Naturwaren und FairTrade-Produkte- 07. bis 11. November auf dem Berliner Messegelände- rund 500 Aussteller aus 60 LändernVom 07. bis zum 11. November verwandelt sich das BerlinerMessegelände in einen exotischen Mark und Aussteller aus aller Weltpräsentieren ihre Produkte: "Drop earrings not bombs" - so heißtbeispielsweise eines der Labels am Stand von Global Project Partners(Halle 12, Stand 110). Der Berliner Verein setzt sich u.a. fürgeflüchtete Syrerinnen und sozial benachteiligte Türkinnen inIstanbul ein. "Wir möchten den Frauen eine Einkommensperspektivebieten, auch wenn sie nicht Vollzeit arbeiten können oder keineArbeitserlaubnis haben", sagt die dänische Designerin EllenRasmussen, die die Frauen vor Ort in Sachen Design berät und einGefühl für den europäischen Modegeschmack vermittelt. "70 Frauenhaben hart gearbeitet und viel Herzblut in die Produkte investiert",ergänzt Simla Yaman. Einige von ihnen sind nun nach Berlin gereist,um die farbenfrohen Taschen und Wohnaccessoires, genauso wiestylische T-Shirts und Schmuck zu präsentieren.Mit Kunsthandwerk Einkommensperspektiven schaffenAuch Lana Idriss von Gyalpa (Halle 15.1, Stand. 213) möchtesyrische Frauen unterstützen: "Ich habe mich gefragt, wie ich denFrauen im Land helfen kann und da kam ich auf Handarbeit. Dafürmüssen sie das Haus nicht verlassen" sagt Lana Idriss. Denn gerade inden Kriegsgebieten ist der Gang auf die Märkte zu gefährlich. ObSeife aus Aleppo, Patchwork-Mode oder Upcycling-Gläser - mitUnterstützung von Gyalpa können die Frauen nun ihre Produkte auch inDeutschland verkaufen.Upcycling steht auch bei Pearls of Africa (Halle 15.1, Stand 211)und CHAKO (Halle 15.1, Stand 218) aus Sansibar im Fokus. Sie habenfür das wachsende Müllproblem in afrikanischen Ländern eine kreativeLösung gefunden: CHAKO verwandelt Verpackungsmaterial inStrandtaschen und Perlenvorhänge. Aus weggeworfenen Flaschenentstehen Gläser, Aufbewahrungsgefäße und Lampen. Pearls of Africahingegen bietet den Frauen in der von Rebellenkämpfen geprägtenRegion Kampala in Uganda eine Einkommensperspektive: Sie schaffen ausAltpapier Perlenketten, genauso wie Teller und Schalen - einebesondere Lackierung macht das Papier wasserdicht.Geschenke mit Geschichte"Es sind Geschichten wie diese, die den Bazaar Berlin einzigartigmachen", sagt Projektleiterin Barbara Mabrook von der Messe Berlin."Viele der Händler stellen ihre Produkte selber her und erzählen denBesuchern gern über sich und ihre Produkten". Mehrere zehntausendBesucherinnen und Besucher werden bis einschließlich Sonntag auf demBerliner Messegelände erwartet. In acht Hallen können sie beim BazaarBerlin in einmaliger internationaler Atmosphäre rechtzeitig vorWeihnachten Geschenke einkaufen. Das Angebot reicht vom World Marketmit exotischen Waren und landestypischem Kunsthandwerk aus allenKontinenten (Hallen 13, 14, 16- 18) über Art + Style mitindividueller Mode, Schmuck und Accessoires (Halle 12) bis hin zuLiving Africa (Halle 11.1), wo sich die Händler zu spontanenTrommel-Jam Sessions treffen. Im Bereich Natural Living (Halle 15.1)dreht sich alles um ein gesundes Leben und in der Themenwelt Winterat Home (Halle 12) erwartet die Besucher ein vorweihnachtlichesAmbiente. Im Fair Trade Market in Halle 15.1 gibt es nicht nur fairgehandelte Produkte, sondern auch Informationen zuEntwicklungsprojekten in Asien, Afrika und Lateinamerika und zurgeplanten Zertifizierung Berlins als Fairtrade Town.Das Wichtigste in Kürze:Öffnungszeiten Mittwoch bis Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-19 UhrOrtMessegelände Berlin, Hallen: 11.1, 12, 13, 14.1, 15.1, 16, 17, 18Eingänge (Tageskassen): Eingang Ost (Halle 14), Eingang Nord(Halle 19)Ticketpreise 2018Als Dankeschön für die vielen treuen Besucherinnen und Besucher hatder Bazaar Berlin die Ticketpreise gesenkt.Eintrittskarte* (Tageskasse) 9,50 EUR, Eintrittskarte* ermäßigt fürSchüler und Studenten (Tageskasse) 8,00 EUR, Eintrittskarte * (onlineoder Coupon) 8,00 EUR, Schulklassen (Preis pro Schüler, einmaligerEintritt - kein Comeback-Ticket) 4,00 EURFreier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre an allen 5 Messetagen.Samstag und Sonntag haben Kinder bis 14 Jahre in Begleitung vonErwachsenen freien Eintritt.*Jede der o.g. mit Sternchen markierten Eintrittskarten(Erstbesuch Mittwoch bis Samstag) ist ein Comeback-Ticket undberechtigt zu einem Zweitbesuch an einem Tag der Wahl ab 15 Uhr.Änderungen vorbehaltenÜber Bazaar BerlinAls "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet dieinternationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck,Textilien und Wohnaccessoires seit 2013 unter dem Namen "BazaarBerlin" statt. Rund 40.000 Besucher kommen alljährlich im November indie Messehallen unterm Berliner Funkturm, um Außergewöhnliches,Nachhaltiges und Schönes aus aller Welt zu erwerben. Veranstalter desBazaar Berlin ist die Messe Berlin GmbH.Mehr unter www.bazaar-berlin.de sowie auf Facebook und Instagram(@BazaarBerlin).