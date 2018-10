Zwischen Denkmalschutz und Arbeiten 4.0: Kasino des Statistischen Bundesamtes wiedereröffnet

Wiesbaden (ots) - Das sanierte Kasino des StatistischenBundesamtes (Destatis) wird am 10. Oktober 2018 feierlichwiedereröffnet. Damit ist die Sanierung des gesamten Gebäudekomplexesdes Statistischen Bundesamtes am Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbadenabgeschlossen. Anlässlich der Festveranstaltung sagt Präsident Dr.Georg Thiel in seiner Begrüßung: "Als attraktiver Arbeitgeber habenwir ein hohes Interesse daran, die Kreativität und Leistungsfähigkeitunserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Dazu gehört einmodernes Arbeitsumfeld, in dem jede und jeder sich wohl fühlen undproduktiv arbeiten kann. Gerade im Berufsalltag ist ausgewogeneErnährung daher ein wichtiger Faktor." Unter den geladenen Gästen istKlaus Vitt, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bauund Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung fürInformationstechnik, der ebenfalls ein Grußwort hält.Ab 11 Uhr findet eine Podiumsdiskussion unter dem Titel "ZwischenDenkmalschutz und Arbeiten 4.0 - Modernes Arbeitsumfeld imStatistischen Bundesamt" statt. Die Moderation übernimmt WalterRadermacher, ehemaliger Präsident des Statistischen Bundesamtes undehemaliger Generaldirektor der europäischen StatistikbehördeEurostat.Mit dem Bau des Haupthauses in den Jahren 1953 bis 1956 wurde auchdas Kasino am Gustav-Stresemann-Ring nach den Plänen des ArchitektenPaul Schaeffer-Heyrothsberge errichtet. Seit 1995 steht das Gebäudeunter Denkmalschutz. Denkmalwürdig sind unter anderem die großeGlasfassade auf der Nordseite des Gebäudes, die Spaltklinkerfassadezum Wirtschaftshof sowie die kunststeinverkleideten Ost- undWestfassaden. Im Innenbereich des Gebäudes liegen das Foyer sowie derSpeisesaal mit seinen räumlichen Abmessungen, der großen Laterne(Oberlicht), den Pendelleuchten und dem Mosaikbild im Fokus desLandesamtes für Denkmalpflege.Kasino auch für externe Gäste geöffnetDas Kasino ist von montags bis donnerstags von 6:30 bis 15 Uhrsowie freitags von 6:30 bis 14 Uhr nicht nur für Beschäftigte desStatistischen Bundesamtes, sondern auch für externe Gäste geöffnet.Das Gastronomiekonzept zeichnet sich durch einen hohenQualitätsanspruch und den nahezu vollständigen Verzicht aufConvenience-Produkte aus. Die saisonalen Produkte und Lebensmittelwerden über lokale und regionale Lieferanten bezogen. Bio-Produktesowie vollwertige und vegetarische Speisen sind ein wesentlicherBestandteil der Speisekarte.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell