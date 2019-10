Zwischen Chance und Frustration: Konsumgüterhersteller schöpfen Digitalisierungspotenzial nicht aus

München (ots) - Deutsche Konsumgüterunternehmen hinken bei derUmsetzung der Digitalisierung im internationalen Vergleich ofthinterher. Sie tun sich nach wie vor schwer, neue Trends in ihrenGeschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten umzusetzen. Das sindzentrale Ergebnisse der aktuellen Analyse von AlixPartners, der"Global Digital Transformation Study in Consumer Products".In der Studie befragte das globale Beratungsunternehmen 1.100Entscheider der Konsumgüterindustrie aus Deutschland, China,Frankreich, Indien, Großbritannien und den USA, die für das ThemaDigitalisierung verantwortlich waren oder noch sind.Ein besonders prägnantes Beispiel: 69% der Entscheider deutscherKonsumgüterunternehmen schätzen digitales Marketing als effektiverals traditionelles Marketing ein. Digitalisierung als universalenHeilsbringer zu sehen, funktioniert jedoch nicht: Lediglich 33% allerentsprechenden Ausgaben dieser Unternehmen im vergangenen Jahr hatteneinen messbaren positiven ROI. Zwei Drittel aller Investitionen, alsorund 245 Mio. Euro, gingen verloren. Damit stehen deutscheKonsumgüterunternehmen deutlich schlechter da als der globaleDurchschnitt, hier beträgt der positive ROI immerhin 42%. Die Brancheschöpft vorhandene Potenziale also noch längst nicht aus. DieseErkenntnis hinterlässt Spuren: Genau die Hälfte der Befragtenbezeichnet den Transformationsprozess als frustrierend.Digitalisierung schafft Veränderungen entlang der gesamtenWertschöpfungsketteDass die Digitalisierung wegweisende Veränderungen im Unternehmenhervorruft und Prozesse von Grund auf neugestaltet werden müssen,haben die Befragten bereits erkannt: So gehen die Entscheider jeweilszu mehr als 60% von fundamentalen Veränderungen in allenUnternehmensbereichen aus, von Research und Development überBeschaffung bis hin zu Sales und Marketing. Mit 79% stehen IT undTechnologie erwartungsgemäß an der Spitze des Rankings."Die Branche hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt:"Kunden werden anspruchsvoller, der Markt wird transparenter, undauch die Vertriebskanäle ändern sich" sagt Peter Heckmann, ManagingDirector und Handelsexperte bei AlixPartners. "Das betrifft diegesamte Industrie und alle Unternehmensbereiche. Wer sich vor derDigitalisierung verschließt, verpasst seine Chance. Um dies zuverhindern, braucht es Vordenker mit Mut zum Risiko, welche dieDigitalisierung im Kern des Unternehmens verankern."Deutsche Unternehmen betrachten eigene digitale PerformancekritischNoch sind die deutschen Manager skeptisch, was ihre eigenePerformance angeht: So glauben 36%, dass das eigene Unternehmen nicht"digital mature" sei, sondern ordnen sich im Entwicklungsstadium ein.Damit äußern sich die Deutschen verglichen mit allen anderenbefragten Ländern am verhaltendsten, was das Vertrauen in die eigeneDigitalisierung angeht - knapp vor Frankreich, bei denen sich nur 35%als "digital mature" bezeichnen. Nur 18% der Befragten ausDeutschland würden sich als Digital Leader beschreiben. Hier wiederumliegen Unternehmen aus den USA vorne: 34% aller befragten Manager ausdiesem Land ordnen ihr Unternehmen in der höchsten Stufe ein.Sind deutsche Unternehmen bei der eigenen Einschätzung eherpessimistisch, erkennen sie doch das deutliche Potenzial derDigitalisierung: 69% der Konsumgüterhersteller, die sich als DigitalLeader bewerten, sehen eCommerce als elementar für dieWeiterentwicklung des stationären Handels an. Das sind wiederum mehrals der internationale Durchschnitt (51%)."Vielen Entscheidern ist schmerzhaft bewusst, dass sie demDigitalisierungsdruck derzeit nicht mit adäquaten Strategien begegnenkönnen und noch ein langer Weg vor ihnen liegt. Damit beurteilen siedie eigene Lage selbstkritisch, aber realistisch. Das Problem: Siewissen nicht, wo sie am besten ansetzen sollen, um das Unternehmen imSinne der Kundenorientierung zu digitalisieren", sagt Peter Heckmann."Externe Partnerschaften oder die Akquise von Digital Talents könnenzum Katalysator des Wandels werden und notwendige Impulse in dierichtige Richtung geben. Eine weitere zentrale Rolle spielt dieUnternehmenskultur, die von Entscheidern so gestaltet werden muss,dass sie den Wandel befördert. Nicht zuletzt deshalb bleibtDigitalisierung immer ein Leadership-Thema."Zentrale Punkte für einen erfolgreichen Transformationsprozess64% der befragten Entscheider sehen in der Digitalisierung einezentrale Chance, das eigene Business positiv zu verändern, abererkennen weiterhin Stolpersteine auf dem Weg dorthin. So können vorallem eine nicht ausreichende Finanzierung und die Unternehmenskulturdem Wandel im Weg stehen. Auch zu wenig Experimentierfreude und einMangel an Digitalexperten stellen Hindernisse dar. Diese Erkenntnisbietet für Entscheider die Möglichkeit, genau die genannten Punkteproaktiv anzupacken."Um 'Digitalisierungsmüdigkeit' und damit verbundenem Frustentgegenzuwirken, sollten Führungskräfte eine Unternehmenskulturetablieren, welche offene Kommunikation vorantreibt und den Willen,etwas Neues zu wagen, fördert. Risiken müssen bereitwillig von derChefetage mitgetragen werden", rät Peter Heckmann. "Das Ziel: Diedigitale Transformation muss von allen gelebt werden, dieTop-Management-Ebene dafür die Voraussetzungen schaffen und Projekteunterstützen, auch wenn diese einen disruptiven Wandel für dasUnternehmen bedeuten."Pressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHSabina HowackerT +49. (0) 89 - 720187 - 18; alixpartners@lhlk.deOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuell