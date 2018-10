Zwipe und Tappy Technologies gehen Partnerschaft und Lizenzvereinbarung für biometriefähige Wearable-Zahlungen ein

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Das Biometrietechnologieunternehmen Zwipe und Tappy Technologies,der Technologievorreiter im Feld Wearables, geben mit Stolz ihrePartnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Einführung vonbiometriefähigen Wearables für Zahlung, Zugriff und digitaleAuthentifizierung bekannt. Tappy Technologies wird im Rahmen dieserVereinbarung Zwipes Kerntechnologie lizenzieren und die biometrischeAuthentifizierung für eine Reihe von unterschiedlichen Formfaktorenermöglichen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/772348/Zwipe_Logo.jpg )Tappy Technologies ist ein innovativer globaler Anbieter vonTokenisierungsdiensten, der die wesentlichen Elemente derWearable-Bezahlfunktion für große Zahlungsabwickler, führendeausgebende Institutionen und weltbekannte Modelabels bereitstellt undvorrangig für einige der bekanntesten Uhrenmarken der Welt tätig ist.Wayne Leung, CEO von Tappy Technologies, kommentiert dieVereinbarung wie folgt: "Zu unserem Kundenstamm zählen viele dervertrauenswürdigsten und größten Zahlungsabwickler, Banken undUhrenmarken der Welt, und wir sind fest davon überzeugt, dass dieZukunft des Zahlungsverkehrs über Wearables auf biometrischerTechnologie beruhen wird. Die Marken, mit denen wir kooperieren,haben 2017 über 85 Millionen Einheiten verkauft, und wir gehen davonaus, dass unsere Wearable-Zahlungs- und Tokenisierungsplattform inden kommenden Jahren für Millionen von Wearables eingesetzt wird. Wirsind stolz darauf, mit Zwipe zusammenzuarbeiten, um die biometrischeAuthentifizierung als Teil dieses Portfolios im nächsten Jahr zuermöglichen". Er ergänzt "Tappy hat immer große Lust auf Innovation,und unser neuestes Angebot, eine einzigartige biometrischeWearable-Lösung, wird die Spielregeln für das Bezahlen per Wearableneu definieren - sie ermöglicht Zwei-Faktor-Authentisierung inpassiven Elementen, um unseren Kunden das sicherste und nahtlosestekontaktlose Bezahlen mit Wearables zu bieten".Die beiden Unternehmen gehen davon aus, den ersten Prototyp nochin diesem Jahr vorführen zu können.André Løvestam, CEO von Zwipe, kommentiert die Vereinbarung mitfolgenden Worten, "Zwipe ebnet den Weg für die Bereitstellung vonFinanzdienstleistungen, die, ergänzend zu Zahlungskarten, überWearables laufen. Tappy Technologies ist ein ausgewiesenerMarktführer in diesem Segment und wir freuen uns sehr, dieseinnovative Lösung gemeinsam mit Tappy für den Verbraucher zugänglichmachen zu können".Informationen zu Tappy Technologies Ltd.Das in Hongkong ansässige Tappy ist ein Pionier für Bezahlvorgängeund Zugriff über Wearables, der sichere, vertrauenswürdige Lösungenbereitstellt. Tappys Technologie lässt sich vollständig inunterschiedliche Baugrößen und Formate wie Uhren, Armbänder, Schmuck,Fitnessbänder und zahlreiche weitere Accessoires integrieren, diesich damit umgehend in Payment & Access-Wearables verwandeln. Tappyerfüllt den globalen EMV-Standard und bietet das Höchstmaß anSicherheit für Zahlungen und Transaktionen.http://www.tappytech.comInformationen zu Zwipe ASZwipe ist ein Anbieter von Technologielösungen, die batterielos,stromsparend und eigenständig eine biometrische Authentifizierungermöglichen. Zusammen mit einem Ökosystem von Partnern, zu denenglobale Marken in den Bereichen Sicherheit, Finanzdienstleistungenund Personenidentifizierung zählen, sorgt Zwipe für bequemeSicherheit - "Making Convenience Secure(TM)" - für Banken, Händlerund Verbraucher. Zwipes Lösungen setzen auf fortschrittlicheFingerabdruckerkennung unter Schutz der personenbezogenen Daten, umder Gefahr des Datendiebstahls entgegenzuwirken, die mit dentraditionellen Authentifizierungsmethoden einhergeht. Das Unternehmenmit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, hat in den letzten 10 Jahren eineeinzigartige, Umgebungsenergie einsetzende Technologieplattform inKombination mit Sicherheitslösungen auf Basis internationalerInfrastrukturstandards entwickelt. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.zwipe.comPressekontakt:Ado FazlicVP Marketing+47-930-44-040ado@zwipe.comPressekontakt Tappy Technologies: Suboor Ahmed+852-6332-1453suboor@tappytech.comOriginal-Content von: Zwipe AS, übermittelt durch news aktuell