Birkenfeld (ots) - "Weihnachten im Schuhkarton" eröffnet inSüddeutschland einen neuen Standort: Zur offiziellen Eröffnungsfeiervon Europas zweitgrößter Geschenkewerkstatt erwarten die Initiatorenam 15.11. Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Bis Anfang Dezemberwird in der neuen Weihnachtswerkstatt ein großer Teil der Päckchen,die im Rahmen der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" imdeutschsprachigen Raum gesammelt wurden, von hunderten Freiwilligenüberprüft und versandfertig gemacht. Zur Eröffnungsfeier sind ab 17Uhr auch alle Päckchenpacker und Interessierte in das ehemaligeMöbelzentrum Birkenfeld bei Pforzheim (Industriestr. 45) eingeladen.An dem Rahmenprogramm wirkt das Gospelduo "SoulGospel" sowie derKinder- und Jugendchor der ChorAkademie Pforzheim mit. Die kleinenGäste kommen zudem mit Aktionen wie Kinderschminken undLebkuchenverzierung nicht zu kurz.Landrat würdigt ehrenamtliches Engagement der RegionIm Vorfeld würdigte der Landrat des Enzkreises, Bastian Rosenau,die Hilfsbereitschaft in der Region. Es mache Sinn, dass diesüddeutsche Ausgabe der Weihnachtswerkstatt hier ihren Platz gefundenhabe. "Denn Birkenfeld ist - wie unsere gesamte Region - bekannt fürdas hohe ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Mirpersönlich gefällt an dieser sehr besonderen Charity-Aktion, dass sieKindern zu Weihnachten eine Freude machen soll - und genau das istfür mich ein ganz wichtiger Teil dieses wunderbaren Festes." Bis zu90.000 Päckchen werden von der Weihnachtswerkstatt nach derDurchsicht direkt auf die Reise zu bedürftigen Kindern in Osteuropageschickt. Getragen wird "Weihnachten im Schuhkarton" vomchristlichen Werk Geschenke der Hoffnung, das die Aktion seit 1996 imdeutschsprachigen Raum koordiniert. "Mit der Eröffnung unsererWeihnachtswerkstatt Birkenfeld bieten wir vielen unserer Unterstützerim Süden Deutschlands die Möglichkeit, sich in zeitlich planbaremRahmen ganz praktisch für bedürftige Kinder zu engagieren", erklärteder Leiter der Weihnachtswerkstatt Birkenfeld, Dominik Arnold. Einigehundert Schichten seien schon belegt, aber noch brauche es weitereengagierte Freiwillige. Päckchen können noch bis zum 15.11. zu einerder rund 5.000 Abgabestellen im deutschsprachigen Raum gebrachtwerden. An der Feier werden u. a. auch der Bürgermeister vonBirkenfeld, Martin Steiner und Direktor der Liebenzeller MissionPfarrer Johannes Luithle teilnehmen. Wer sich als Einzelperson oderGruppe in der Weihnachtswerkstatt engagieren möchte, kann sich unterwww.weihnachtswerkstatt.de oder unter +49 (0)30-76 883 500 anmelden.