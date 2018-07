Berlin/Birkenfeld (ots) -In Baden-Württemberg eröffnet in diesem Jahr die zweitgrößteWeihnachtswerkstatt Europas. Ab Mitte November sollen in einemehemaligen Möbelhaus in Birkenfeld bei Pforzheim zehntausendePäckchen der beliebten Geschenkaktion versandfertig gemacht werden.Als Beispiel dient die bereits bestehende Weihnachtswerkstatt inBerlin, in der sich im vergangenen Jahr rund 1.500 Freiwillige fürdie Geschenkaktion engagiert haben.Bis zu 80.000 Schuhkartons auf die Reise nach Osteuropa schicken -so lautet das Ziel für den zweiten Standort der Weihnachtswerkstattim Süden Deutschlands. Die Motivation dahinter ist es, für noch mehrbedürftige Kinder Gottes Liebe greifbar zu machen. Aber auch, denSüden Deutschlands als "Weihnachten im Schuhkarton"-Region zustärken, denn die meisten Schuhkartons im letzten Jahr kamen aus densüdlichen Bundesländern. "Wir möchten den Menschen vor Ort dieGelegenheit geben, sich in der Weihnachtswerkstatt zu engagieren,ohne den weiten Weg nach Berlin auf sich nehmen zu müssen", erklärtDominik Arnold, Leiter der Weihnachtswerkstatt Süd.Registrierung ist geöffnetAnmelden können sich alle, die ein Herz für die Geschenkaktionhaben oder sie kennenlernen möchten. Zwischen dem 17. November unddem 8. Dezember werden die Türen in der Weihnachtswerkstatt jeweilsDienstags bis Samstags geöffnet sein, die Einsätze finden imSchichtbetrieb statt: vier Schichten täglich, 9:30 Uhr bis 21 Uhr. Obals Einzelperson, mit Freunden, als Jugendgruppe oder mitArbeitskollegen - ein Einsatz verspricht Teamgeist, neueBekanntschaften und eine Einstimmung auf die Weihnachtszeit.Verschiedene Events wie Afterwork-Partys oder ein Musikabend rundendas freiwillige Engagement für den guten Zweck ab. "Vor allem fürUnternehmen bietet sich ein Einsatz in der Weihnachtswerkstatt an, daman sich als Team sozial engagiert, dadurch zusammenwächst und sichvon einer anderen Seite kennenlernt", so Arnold. Im letzten Jahrhätten Unternehmen wie Zalando, Wayfair oder die Flughafen BerlinBrandenburg GmbH ihre Mitarbeiter zu einem Einsatz in dieWeihnachtswerkstatt geschickt. Im Süden hofft man verstärkt auch aufdie Unterstützung aus den Kirchengemeinden. Weitere Informationen unddie Möglichkeit zur Registrierung stehen Interessierten unterwww.weihnachtswerkstatt.de oder der Hotline 030-76 883 500 zurVerfügung.Qualitätssicherung für PäckcheninhalteNachdem ein Päckchenpacker seinen Schuhkarton mit neuen Geschenkengefüllt hat, bringt er ihn erst zu einer Abgabestelle in seiner Nähe- einen Überblick über rund 5.000 Abgabestellen im deutschsprachigenRaum gibt es ab Anfang Oktober auf der Homepage der Aktion. DerAbgabeschluss ist am 15.11. In der Weihnachtswerkstatt durchlaufendie Schuhkartons die zweite Station ihrer Reise. Hier werden sie aufihren Inhalt geprüft, bevor sie für den Versand fertig gemachtwerden. So ist es wichtig, dass sich beispielsweise nur neueGeschenke in den Päckchen befinden. Bewährt hat sich eine Mischungaus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln undSüßigkeiten. Auch die Zollbestimmungen der Länder spielen eine Rolledabei, was eingepackt werden darf und was nicht. "Unser Ziel ist esjedoch, den Willen des Spenders zu respektieren und das Päckchenmöglichst so zu lassen, wie der Päckchenpacker es sich gedacht hat",sagt Arnold. Packtipps und Hinweise finden Interessierte unter:www.weihnachten-im-schuhkarton.orgÜber "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11 Millionen Kinderin über 150 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons ausdem deutschsprachigen Raum gingen 2017 nach Bulgarien, Georgien,Litauen, Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, indie Ukraine und die Mongolei.Pressekontakt:Tobias-Benjamin OttmarE-Mail: presse@geschenke-der-hoffnung.orgTelefon: 030-76 883 434Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell