Zweites Werk von K+S steht wegen Trockenheit still

KASSEL (dpa-AFX) - Wegen der anhaltenden extremen Trockenheit fährt der Dünger- und Salzkonzern K+S seine Produktion auch an seinem zweiten Standort in Hessen herunter.



Aufgrund der außergewöhnlich geringen Wasserführung der Werra müsse auch am Standort Hattorf des Verbundwerks Werra die Produktion vorübergehend unterbrochen werden, teilte K+S am Dienstag mit.

Zuvor hatte das Unternehmen am 27. August bereits den Standort Wintershall heruntergefahren. Am Standort Unterbreizbach in Thüringen könne aber weiter produziert werden. Im Kaliwerk Werra werden neben Düngemitteln auch Vorprodukte für vielfältige technische und industrielle Anwendungen sowie für die Pharma-, Lebensmittel- und Futtermittelindustrie hergestellt./elm/fba