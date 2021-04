Zweites Update zur Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage Aukam

Quelle: IRW Press

Toronto (Ontario), Dienstag, 13. April 2021. Gratomic Inc. (TSX-V: GRAT, OTXQX: CBULF, Frankfurt: CB82) („GRAT“, „Gratomic“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Stakeholdern ein Update hinsichtlich der Fortschritte bei der Inbetriebnahme seines Vorzeige-Grafitprojekts Aukam in Namibia bereitzustellen. Mit der per 29. März (https://gratomic.ca/2021/03/29/gratomic-announces-commissioning-of-aukam-processing-plant/) erfolgten Inbetriebnahme erreicht und übertrifft das Unternehmen weiterhin wichtige Meilensteine auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



