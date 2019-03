Zweites Kolloquium zum ,Zukunftspakt für die tschechische Automobilindustrie' bei SKODA AUTO in Mladá Boleslav (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mladá Boleslav (ots) -- Mitglieder der tschechischen Regierung, des Branchenverbandesder Automobilindustrie (AutoSAP) und SKODA AUTO sowie Vertreteraus Wirtschaft und Gewerkschaften diskutierten die Zukunft dertschechischen Automobilindustrie mit ausländischen Experten,Vertetern der Gemeinden und Repräsentanten akademischerEinrichtungen und Forschungsinstitutionen- Kolloquiumsteilnehmer erörterten konkrete Ergebnisse und Erfolgebei der Umsetzung eines Aktionsplans zur Zukunft derAutomobilindustrie in TschechienAm Montag, dem 18. März, fand am Unternehmensstammsitz von SKODAAUTO in Mladá Boleslav das zweite Kolloquium zum ,Zukunftspakt fürdie tschechische Automobilindustrie' statt. Auf Einladung desVerbandes AutoSAP kamen Ministerpräsident Andrej Babis und weiterehochrangige Mitglieder der tschechischen Regierung mit dem SKODA AUTOVorstandsvorsitzenden Bernhard Maier und weiteren Vertretern desAutomobilherstellers zusammen. Gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern,Repräsentanten aus dem Automobil-, Energie- undTelekommunikationssektor, Experten aus dem Ausland sowie Vertreternvon Gemeinden, akademischen Einrichtungen und Forschungsinstitutendiskutierten sie die Ergebnisse bei der Umsetzung eines Aktionsplanszur Zukunft der Automobilindustrie in Tschechien. Im Fokus standendie Themen Digitalisierung und Elektromobilität sowie Smart Mobility,Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung.SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier betonte im Rahmendes Kolloquiums: "SKODA AUTO gestaltet die Zukunft der Mobilität imengen Schulterschluss und im offenen Dialog mit allen Stakeholdern.Denn sicher ist: Um die tiefgreifenden Veränderungen derAutomobilindustrie zu bewältigen und den Automobilstandort Tschechienlangfristig zu stärken, bedarf es einer effektiven Kooperationzwischen den Unternehmen und Kommunen sowie der tschechischenRegierung und zuständigen Behörden."Bohdan Wojnar, SKODA AUTO Vorstand für den Bereich Human Resourcesund Präsident des Branchenverbandes AutoSAP, ergänzt: "Das zweiteKolloquium zum Zukunftspakt für die tschechische Automobilindustriestärkt den guten und konstruktiven Dialog zwischen Politik, Verbandund Automobilindustrie. Die heute erzielten Übereinkünfte zurUmsetzung des Maßnahmenkataloges und die bevorstehende Ernennungeines Regierungsbeauftragten für Elektromobilität schaffenPlanungssicherheit für Verband und Industrie bei der weiterenUmsetzung unserer Pläne."Darüber hinaus verständigten sich die Teilnehmer des Kolloquiumsauf eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Smart Mobility. SKODAsetzt in diesem Bereich auf offene Kooperation und setzt damit dasRegierungsprogramm zur Digitalisierung in der Tschechischen Rebublik,Digitalni Cesko (,Digitales Tschechien'), konsequent um.So wird in Zusammenarbeit mit der Regierungsagentur fürWirtschaftsförderung ,Czechinvest' ein Mobility Innovation Hubentstehen, das darauf abzielt, Experten aus der Automobilindustrie,Politik und Verwaltung besser zu vernetzen. Sie sollen gemeinsamweitere Ansätze und Strategien erarbeiten, um Elektromobilität inTschechien nachhaltig zu etablieren.Neben der Elektromobilität wird auch die fortschreitendeDigitalisierung die kommenden Fahrzeugmodelle künftig ebensonachhaltig verändern wie die gesamte Automobilbranche. Um die dafürnötige Infrastruktur aufzubauen, haben sich der BranchenverbandAutoSAP und die tschechische Regierung auf einen zügigen Aufbau dernötigen Ladeinfrastruktur für Elektroautos verständigt. Um auchkünftig die Vielzahl der Möglichkeiten und Dienstleistungen in vollemUmfang nutzen zu können, die sich im Automobilbereich aus derzunehmenden Digitalisierung ergeben, haben sich Verbands- undRegierungsvertreter zudem der flächendeckenden Verbesserung derInternet- und Datenverbindungen verschrieben.SKODA treibt die Umsetzung konkreter Maßnahmen in den BereichenElektromobilität und Digitalisierung im Rahmen seiner Strategie 2025entschlossen voran. Die Elektrifizierung der Modellpalette beginnt indiesem Jahr und macht 2019 damit zu einem ganz besonderen Meilensteinin der 124-jährigen Unternehmensgeschichte: In Kvasiny wird der SKODASUPERB mit Plug-In-Hybridantrieb* vom Band laufen, außerdempräsentiert der Automobilhersteller die rein batterieelektrischeVersion des SKODA CITIGO. Ab nächstem Jahr entstehen im Werk MladáBoleslav batterieelektrische Fahrzeuge auf Basis des modularenElektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen Konzerns.Im Prager DigiLab und dem Spin-Off der Innovationswerkstatt amStartup-Hotspot Tel Aviv arbeitet SKODA zudem intensiv an neuenMobilitätsservices, die das Unternehmen nach und nach auf die Straßeund in die Devices seiner Kunden bringt. Mit HoppyGo ist SKODA einer der größten Anbieter von Peer-to-peer-Carsharing in Tschechien, mit Care Driver testet der Hersteller einen Fahrdienst für Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen, Uniqway ist ein neues Carsharing-Angebot für Studenten. Insgesamt investiert SKODA bis 2022 rund zwei Milliarden Euro in alternative Antriebstechnologien und neue Mobilitätsservices und lanciert damit das größte Investitionsprogramm der bisherigen Unternehmensgeschichte. 