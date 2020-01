Kassel (ots) - Prof. Dr. Bangert: "Wir brauchen kluge Köpfe" /Landeswettbewerbsleiterin Kretzer verweist auf die Qualität der Arbeiten und dieEigenständigkeit, mit der die Schüler forschen / Bis zu 49 Teams aus ganz Hessenkommen zum Wettstreit am 27./28. März 2020 an den FachbereichElektrotechnik/Informatik der Universität KasselDer zweite hessische Landeswettbewerb "Schüler experimentieren" für Kinder imAlter bis zu 14 Jahren, die sich für Naturwissenschaften und Technikinteressieren und diese anwenden und verbessern wollen, wird am 27. und 28. März2020 im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik an der Universität Kasselausgetragen. "Schüler experimentieren" ist "Jugend forscht" für die Jüngeren."Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" sind die beiden bekanntestendeutschen Nachwuchswettbewerbe im Bereich der Ingenieur- undNaturwissenschaften. In Kassel werden die Sieger aus den sieben hessischenRegionalwettbewerben in den Disziplinen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- undRaumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik erwartet. An demLandesentscheid nehmen also bis zu 49 - Teams mit bis zu jeweils drei Schülernteil. Die Gewinner jeder Disziplin erhalten ein Preisgeld für den ersten,zweiten und dritten Preis. Darüber hinaus werden auch zahlreiche Sonderpreiseverliehen. Die "Schöpferisch beste Arbeit" wird vom Hessischen Kultusministeriummit 300 Euro prämiert.Anspruchsvolle ArbeitenAuf das Preisgeld komme es gar nicht so sehr an, sagt Prof. Dr.-Ing. AxelBangert, Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik an der UniversitätKassel, sondern auf die Anerkennung und Förderung der Mädchen und Jungen. DieSchüler wählten ein eigenes Thema, das sie unter fachlicher Betreuungbearbeiteten. "Die Arbeiten sind durchaus anspruchsvoll", sagt Bangert undverweist auf die Beiträge zum ersten Landeswettbewerb 2019. Die höchsteAuszeichnung erhielt Jason Luke von Juterczenka für seinen Beitrag "Untersuchungdes Chaospendels mit Hilfe des Ortsraums", den er amSchüler-Forschungszentrum-Nordhessen in Kassel erstellt hatte. Andere Arbeitenwaren stärker anwendungsorientiert und galten beispielsweise der Erforschung destechnisch besten Verfahrens zur Kühlung eines Klassenzimmers, gaben Antwort aufdie Frage: "Ist die Tube wirklich leer?" oder hatten die Untersuchung einerSonnencreme für Bäume zum Gegenstand.Eva Katharina Kretzer, Landeswettbewerbsleiterin "Schüler experimentieren" inHessen, verweist auf die hohe Qualität der Arbeiten, das Engagement und dieEigenständigkeit, mit der die Jugendlichen an ihren Projekten arbeiten. "DieAnmeldezahlen in der Sparte ,Schüler experimentieren' machen in Hessenmittlerweile mehr als die Hälfte aller Anmeldungen bei ,Jugend forscht' aus. Dasmacht besonders deutlich, wie wichtig und längst überfällig eine zweiteQualitätsebene auch für die jüngeren Teilnehmer war. Ich bin sehr froh darüber,dass wir den Landeswettbewerb im letzten Jahr endlich in Hessen etablierenkonnten, um das hohe Niveau und die mitunter exzellente Arbeit der jungenForscherinnen und Forscher zu würdigen und sie für eine weitere Teilnahme imWettbewerb zu motivieren."Hervorheben müsse man auch die Leistungen der vielen Projektbetreuerinnen und-betreuer, ohne deren, meist ehrenamtliche Unterstützung, insbesondere in derJuniorsparte des Wettbewerbs eine erfolgreiche Teilnahme daran nicht denkbarwäre, sagt Eva Katharina Kretzer: "Lehrerinnen und Lehrer arbeiten hier mit vielHerzblut und einem hohen Maß an Engagement, dass das Kerngeschäft desSchulalltags bei weitem übersteigt."Die Jungforscher/innen setzten sich mit Themen und Fragestellungen auseinander,die die Rahmenlehrpläne inhaltlich ergänzten und vertieften, so Eva KatharinaKretzer, die als Studienrätin am Johanneum Gymnasium in Herborn die FächerMathematik und Chemie unterrichtet und mit dem Alltag in der Schule vertrautist. Die Schule selbst könne als Erarbeitungsort daher ihr spezifisches Profilschärfen und so die Qualität der Lehre im naturwissenschaftlich-technischenBereich wie auch eine effektive individuelle Förderung nachweisen."Die Kinder sollten ihre Zeit nutzen, und nicht am Smartphone verdaddeln""Wir brauchen kluge Köpfe, die jene Dinge entwickeln, die wir in die Welt hinausverkaufen können. Wir brauchen technikbegeisterte Jungen und Mädchen. Mit demLandeswettbewerb 2020 finden und fördern wir Kinder im Alter zwischen dervierten Klasse und 14 Jahren, die Freude am Knobeln und Spielen haben und damitdie intrinsische Motivation für den Beruf des Ingenieurs", sagt Bangert. Häufighaben sich nach seiner Beobachtung die Jugendlichen in der Oberstufe im Innerenbereits für einen Beruf entschieden. Darum gelte es, mit den Kindern schon inder Grundschule und Unterstufe ihr spielerisches Talent im Umgang mit Technik zuwecken und zu entwickeln. "Die Kinder sollten ihre Zeit nutzen, und nicht amSmartphone verdaddeln", sagt Bangert. Er wünsche sich, dass dieIngenieurwissenschaften an den Schulen "mehr beworben" werden. Die angewandteTechnik habe eine Zwischenstellung zwischen den Kulturwissenschaften einerseitsund den klassischen Naturwissenschaften andererseits. Sie drohe in dieser Kluftnicht genug Beachtung zu finden: "Ingenieurwissenschaften sind eben nicht nurPhysik oder Biologie oder Chemie, sondern sie sind mathematisches Knobeln undSpielen mit natürlichen Phänomenen aus unterschiedlichen Disziplinen, und ihreResultate finden Anwendung in sozialen Systemen, verändern, bestimmen oderprägen den Alltag von Milliarden von Menschen." Darum unterstütze er, Bangert,mit seinem Fachbereich auch den Hessen Solar-Cup, der jedes Jahr in Kasselausgetragen werde. Kinder und Jugendliche wetteifern dort um den effizientestenEnergieeinsatz bei der Fortbewegung mit technischen Hilfsmitteln wie solargetriebenen Fahrzeugen. "Wir müssen den Kindern schon vom Grundschulalter an eingroßes Spektrum an Themen und Spaß bieten, damit sie später die richtigeBerufswahl treffen", sagt Bangert.Der Impuls zum Wettbewerb kam aus KasselDer Landeswettbewerb ist das "junge Geschwisterkind" von "Jugend forscht" undwendet sich konsequent an die Jüngeren. In fast allen Bundesländern gebe eseinen solchen Landeswettbewerb, sagt Bangert. In Hessen habe es bis 2019allerdings keinen gegeben. Auf diese Lücke habe ihn im Oktober 2017 Doro-TheaChwalek von der IHK Kassel-Marburg, damals zuständig für Aus- und Weiterbildungsowie Projektkoordination MINT, hingewiesen. Daraufhin habe er Kontakt zurcdw-Stiftung der SMA-Gründer Cramer, Drews und Wettlaufer aufgenommen. Die dreifrüheren Kasseler Studenten der Elektrotechnik hatten das Thema ihrerDiplomarbeit zum Gegenstand ihres Unternehmens gemacht. Die SMA Solar TechnologyAG stieg zu einem weltweit führenden Anbieter von Wechselrichtern in derSolarindustrie auf. Die cdw-Stiftung ermöglichte den ersten Landeswettbewerb inHessen im Jahr 2019. Den zweiten Landeswettbewerb "Schüler experimentieren" imJahr 2020 unterstützen die Hübner GmbH & Co. KG, Kassel, gemeinsam mit dercdw-Stiftung und dem Fachbereich Elektrotechnik/Informatik maßgeblich als Pateund Sponsor. Eva Katharina Kretzer und Axel Bangert danken diesen beidenFörderern, aber auch den Vertretern des Wettbewerbs "Jugend forscht" und demHessischen Kultusministerium für ihre vielfältige Unterstützung.Die Schüler werden ihre Arbeiten und Experimente in den Räumen des FachbereichsElektrotechnik/Informatik der Universität Kassel an der Wilhelmshöher Allee 73ausstellen. Am Samstag, den 28. März 2020, ist die Öffentlichkeit ab 13:00 Uhreingeladen, die Projekte der Schülerinnen und Schüler zu besichtigen. Neun von zehnerfolgreichen Teilnehmer/innen studieren später ein Fach im MINT-Bereich. Vielesind anschließend als Wissenschaftler/innen an Hochschulen und inForschungseinrichtungen oder als Führungskräfte in Unternehmen tätig.Der Ideenwettbewerb richtet sich an Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren. DieSchüler/innen müssen im Anmeldejahr mindestens die 4. Klasse besuchen.Studierende können sich nur im Jahr ihres Studienbeginns anmelden. Mitmachenkönnen Einzelpersonen oder Teams aus zwei oder drei Jungforscher/innen. Es gibtzwei Alterssparten: Jugendliche bis 14 Jahre treten in der Juniorensparte"Schüler experimentieren" an. Ab 15 Jahren starten die Teilnehmer/innen in derSparte "Jugend forscht".Die Teilnehmer/innen suchen sich selbst eine interessante Fragestellung undforschen und experimentieren in einem der sieben Fachgebiete: Arbeitswelt,Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physikoder Technik. Der Wettbewerb ist dezentral organisiert und wird auf drei Ebenenausgetragen: Die Teilnehmer/innen treten zunächst im Februar bei einem derRegionalwettbewerbe an.Die Förderung talentierter Jugendlicher endet bei Jugend forscht nicht mit demWettbewerb: Für erfolgreiche Teilnehmer/innen gibt es im Anschluss eine Vielzahlvon Möglichkeiten, Interessen zu vertiefen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln.Das Förderangebot auf allen Ausbildungs- und den ersten Karrierestufen umfasstdie Teilnahme an Studienreisen und Forschungspraktika, die als Sonderpreise beiden Wettbewerben vergeben werden, ebenso wie eine erste finanzielleUnterstützung bei der Patentanmeldung. Darüber hinaus erhalten Jungforscherinnendie Gelegenheit, ihr prämiertes Projekt auf Messen zu präsentieren. Und siekönnen spezielle Fördermaßnahmen für Alumni nutzen.Den Jugendlichen werden anhand des forschenden Lernens wichtigeSchlüsselqualifikationen vermittelt: Sie entwickeln Neugier, Kreativität undEigeninitiative und entdecken eigene Interessen, Fähigkeiten und Begabungen.Fachliche Kenntnisse werden vertieft und die Teilnehmer/innen kommen frühzeitigin Kontakt mit dem Handwerkszeug des wissenschaftlichen Arbeitens. DieJugendlichen lernen ihre Stärken und Schwächen besser kennen und entwickeln somehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Beharrlichkeit und Selbstdisziplinkönnen unter Beweis gestellt, Rückschläge bewältigt, und Kritikfähigkeitentwickelt werden.Im Jurygespräch begegnen die Jungforscherinnen und Jungforscher Expert/innen ausSchule, Hochschule und Wirtschaft. Deren Feedback wirkt bestätigend undmotiviert zu weiterem Engagement.Jugend forscht wirkt nicht nur auf die Teilnehmer/innen motivierend. VieleLehrkräfte inspiriert es, wenn die eigenen Schüler/innen über sich hinauswachsenund eigene Ideen entwickeln. Das stärkt auch die Beziehung zwischen Lehrer/innenund Schüler/innen. Denn häufig treffen sie sich in Wettbewerben auf Augenhöhe.Die Schüler/innen arbeiten eigenverantwortlich, während die Lehrkräfteunterstützen. Auf beiden Seiten führt das zu einer hohen Leistungsbereitschaftund gegenseitiger Wertschätzung.Diesen Einsatz öffentlich zu würdigen, ist ein wichtiges Anliegen von Jugendforscht. Beim Wettbewerb gibt es daher Auszeichnungen auch für besondersengagierte Projektbetreuer/innen.Die Beteiligung an Jugend forscht setzt ein hohes Maß an Engagement derLehrkräfte voraus, sowohl fachlich als auch pädagogisch und organisatorisch.Dieses Engagement übersteigt das Kerngeschäft des Schulalltags und führt zueiner Steigerung der professionellen Kompetenz der Lehrer.Darüber hinaus profitieren Schulen davon, dass die Arbeit an Jugend forschtProjekten den regulären Unterricht befruchtet. Erfolge beim Wettbewerb bedeutenzudem einen erkennbaren Imagegewinn, denn in der Berichterstattung durch dieMedien wird in der Regel auch die Einrichtung genannt, an der eine Arbeitentstanden ist. Ein Lernort kann so die Qualität der Lehre imnaturwissenschaftlich-technischen Bereich wie auch eine effektive individuelleFörderung nachweisen. Das stärkt das spezifische Profil, macht dessen Vorzügesichtbar und erhöht damit die Attraktivität. Für viele Eltern ist dieBeteiligung an Jugend forscht mittlerweile zu einem wichtigen Kriterium bei derWahl einer Schule oder eines Ausbildungsbetriebs geworden.Jugend forscht wäre nicht denkbar ohne eine breite ehrenamtliche Unterstützung:Über 5000 Lehrerinnen und Lehrer engagieren sich jedes Jahr alsProjektbetreuer/innen und Wettbewerbsleiter/innen; mehr als 3000 Fach- undHochschullehrer/innen sowie Expert/innen aus der Wirtschaft bewerten dieArbeiten. Ihre freiwillige Mitarbeit macht eine Beteiligung von rund 12 000Jugendlichen pro Runde erst möglich.Die Jurys bestehen aus Fach- und Hochschullehrer/innen sowie Expert/innen ausUnternehmen oder öffentlichen Einrichtungen. Unter den ehrenamtlich tätigenJuror/innen aller Wettbewerbsebenen befindet sich auch eine Reihe ehemaligerPreisträger/innen. In der Zusammensetzung der Jurys kommt eine zentrale Idee desWettbewerbs zum Ausdruck: die gemeinschaftliche Förderung von MINT-Talentendurch Wirtschaft, Wissenschaft und Schule. Umgekehrt ist der Netzwerkgedankeauch ein wichtiges Motiv für die Juror/innen, sich bei Jugend forscht zuengagieren. Für sie ist es interessant, hier Fachleute aus anderen Bereichen zutreffen. Darüber hinaus empfinden sie es als reizvoll, mit leistungsbereitenjungen Menschen ins Gespräch zu kommen.Die Tätigkeit der Juror/innen ist auch deshalb so bedeutsam, weil sie neben derBeurteilung der Projekte einen intensiven Dialog mit den Teilnehmer/innenführen. Die Jugendlichen erfahren so eine besondere Anerkennung der erbrachtenLeistung und eine konstruktiv-positive Würdigung ihres Projekts. Davonprofitieren vor allem die Jungforscher/innen, die keinen der ersten Plätzebelegen. 