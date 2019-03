Zweiter Tag des EU-Gipfels gestartet - China und Industriepolitik

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Gipfel ist am Freitag in seinen zweiten Tag gegangen.



Nach dem Brexit-Marathon am Vorabend wollten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs in Brüssel dem Verhältnis zu China, der gemeinsamen Industriepolitik, dem Klimaschutz und der Stärkung des Binnenmarkts widmen. Über China hatten die EU-Spitzen eigentlich bereits am Donnerstag reden wollen, mussten das Thema wegen einer mehr als achtstündigen Brexit-Debatte jedoch aufschieben.

Am Donnerstag hatten sich die EU und die britische Premierministerin Theresa May auf eine Verschiebung des EU-Austritts geeinigt. Der Kompromiss sieht einen Aufschub bis mindestens zum 12. April vor. Sollte das britische Unterhaus dem vorliegenden Brexit-Abkommen nächste Woche zustimmen, soll der Austritt am 22. Mai geregelt über die Bühne gehen. Gelingt das nicht, erwartet die EU von Großbritannien bis zum 12. April neue Vorschläge./wim/DP/jha