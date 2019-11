Zweiter Streiktag: Lufthansa streicht Flüge in Hannover und Bremen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

HANNOVER/BREMEN (dpa-AFX) - Am zweiten Streiktag der Flugbegleiter bei der Lufthansa fallen in Hannover und Bremen erneut zahlreiche Flüge aus.



In Hannover seien für Freitag 10 der 16 geplanten Lufthansa-Abflüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Am Donnerstag waren bereits 11 der 16 Lufthansa-Flüge nach Frankfurt und München ausgefallen. Von Bremen aus fliegt die Lufthansa sonst täglich zwölf Mal ab. Nachdem am Donnerstag neun Flüge ausfielen, werden es am Freitag absehbar acht Ausfälle sein. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will mit dem zweitägigen Streik des Kabinenpersonals eine Schlichtung im Tarifkonflikt erzwingen. Insgesamt wurden deswegen etwa 1300 Lufthansa-Flüge gestrichen./fko/DP/zb