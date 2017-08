Hamburg (ots) - GartenHaus GmbH, der in Hamburg ansässigeMarktführer für den Vertrieb von Gartenhäusern, Saunen und Terrassen,gewinnt im DEUTSCHLAND TEST erneut den Titel "Bester Online-Shop" inder Kategorie "Haus & Garten". Die repräsentative Untersuchung zurKundenzufriedenheit beim Onlineeinkauf, in der über eine halbeMillion Kundenurteile berücksichtigt wurden, erfolgt jährlich imAuftrag des FOCUS Magazins.Im Rahmen der vom Kölner Unternehmen ServiceValue durchgeführtenStudie erhält der Onlinedienstleister die Bestnote und ist damitbester Onlineshop in der Kategorie "Haus & Garten". Die GartenHausGmbH überzeugt insbesondere nach ihrem Relaunch Ende 2016 durchNutzerfreundlichkeit, ein attraktives und breites Sortiment von über25.000 Artikeln und umfangreiche Serviceangebote. So betreibt derFachhändler ein Onlinemagazin mit aktuellen Beiträgen zur Planung,Aufbau und Einrichtung von Gartenhäusern, Saunen und Terrassen.GartenHaus GmbH überzeugt seit 15 JahrenMit dem wiederholten Testsieg wird der konsequente Ausbau desAngebotes gewürdigt: von der Produktberatung mittels umfangreicherFilter- und Sortiermöglichkeiten, 360° Bilder und Aufbauvideos überFachberatung on- und offline inklusive Chat bis hin zu Extraserviceswie den Aufbauservice vor Ort."Wir freuen uns sehr über den Sieg und fühlen uns bestätigt inunserem Anspruch an Produkt- und Servicequalität", so Andreas Rainer(Geschäftsführer der GartenHaus GmbH). "Wir haben in den letzten 15Jahren unseren Kunden aufmerksam zugehört und so ihre Wünsche undBedürfnisse konsequent in die Entwicklung unserer Fachberatung,Modellvielfalt und Webshopfunktionen einfließen lassen. Das macht ausmeiner Sicht den Unterschied", so Rainer "und dem fühlen wir unsverpflichtet."Über FOCUS DEUTSCHLAND TESTDie seit 2013 jährlich stattfindende repräsentative Erhebung wirdim Auftrag des Magazins FOCUS von der Kölner BeratungsfirmaServiceValue durchgeführt. Im Jahr 2017 wurden 1.200 Unternehmen vonüber 500.000 Verbrauchern in jeweils einer von 118 Branchen bewertet.Für jeden Onlineshop wurden mindestens 300 und maximal 1.000Kundenmeinungen von (1) "nicht zufrieden" bis (6) "begeistert"eingeholt.Über GartenHaus GmbHDie in Hamburg ansässige GartenHaus GmbH wurde 2002 gegründet undist mit über 40.000 Kunden und monatlich einer halben Million Nutzernder Marktführer im Online Fachhandel für Haus & Garten inDeutschland, Österreich und der Schweiz.Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- undBestellmöglichkeit für über 25.000 Produkte von 40 Markenherstellernwie Karibu, Lasita Maja, Alpholz und CARLSSON. Das Produktsortimentumfasst u.a. Gartenhäuser, Saunen, Terrassen, Carports,Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produkte werden biszur Bordsteinkante geliefert und auf Wunsch des Kunden komplettmontiert. Das Unternehmen gewährt 5 Jahre Garantie.Das Hamburger Unternehmen ist in Familienbesitz und wächst dankSortimentsausbau und Internationalisierung konsequent zweistellig.GartenHaus GmbH ist Trusted Shop zertifiziert und mehrfachausgezeichnet, u.a. von den Redaktionen "Selbst ist der Mann","heimwerker.de" und "Haus & Garten Test". Der Fachhändler zählt zuden Top 100 SEO Gewinnern 2016.Pressekontakt:Daniela MoiselMarketingleitungGartenHaus GmbHBahrenfelder Chaussee 49Haus B22761 HamburgTel: +49 40 537 99 7881E-Mail: d.moisel@gartenhaus-gmbh.deWebsite: https://www.gartenhaus-gmbh.de/Original-Content von: GartenHaus GmbH, übermittelt durch news aktuell