Zweiter Sieg in Folge: LIQID gewinnt erneut renommierten Capital-Test

Berlin (ots) -+++ LIQID erneut bester digitaler Vermögensverwalter+++ Berliner FinTech überzeugt mit Transparenz und guten Renditen+++ Capital-Bestnote mit 91 von 100 PunktenKonzept bestätigt: Nach dem Spitzenplatz im vergangenen Jahrlandet der digitale Vermögensverwalter LIQID im umfassenden Rankingdes Wirtschaftsmagazins Capital erneut auf Platz 1. Mit insgesamt 91von 100 möglichen Punkten gelingt dem Berliner FinTech, was zuvornoch kein anderer Anbieter geschafft hat: LIQID knackt erstmals die90-Punkte-Marke. Laut Capital ist LIQID damit "einsame Spitze".Christian Schneider-Sickert, LIQID-Gründer und CEO: "Gerade inZeiten, in denen mehr und mehr Anbieter für digitaleVermögensverwaltung auf den Markt drängen, wird die Qualität dereinzelnen Angebote immer entscheidender. Wir haben uns nach demErfolg beim Capital-Test im vergangenen Jahr nicht ausgeruht, sondernvor allem in den Ausbau unseres Angebots investiert."Nach den klassischen Anlagestilen "LIQID Global" und "LIQIDSelect" sowie seit Juni vergangenen Jahres auch der nachhaltigenInvestmentstrategie "LIQID Impact" öffnet das Berliner FinTech seinenKunden nun verstärkt den Zugang zu alternativen Anlageklassen: mitUnternehmensbeteiligungen über LIQID Private Equity und seit Juni2019 mit unternehmerischen Immobilienbeteiligungen über LIQID RealEstate.Für das Ranking der digitalen Vermögensverwalter haben dieTetralog-Spezialisten eine fiktive Testperson gewählt, die an einemPortfolio mit mittlerem Risiko interessiert ist. Im Mittelpunkt derÜberprüfung standen dabei drei Kategorien: Profilierung, Investmentund Service. Während die Höchstpunktzahl bei der ersten Analyseklassebei 25 lag, bildete die zweite mit 40 Punkten einen Schwerpunkt desTests. Beim Service waren maximal 35 Punkte möglich.Mit einem Ergebnis von 39,6 Punkten erzielte LIQID in derKategorie "Investment" ein herausragendes Ergebnis. "Besonderspositiv ist, dass LIQID Anleger darauf aufmerksam macht, wenn siesich bei ihrer Selbsteinschätzung unbewusst widersprechen. Dasschafft Vertrauen", so Tetralog-Experte Christian Apelt. Entsprechendspielte auch der Transparenz-Aspekt bei der Bewertung in dieserAnalyseklasse eine entscheidende Rolle.Darüber hinaus punktete LIQID im Hinblick auf die Renditen: In derDreijahresbetrachtung erzielte LIQID rund 13 Prozent - nach allenKosten. "Qualität und Transparenz gehen bei LIQID Hand in Hand. Dazuist es nicht nur entscheidend, den Kunden das größtmöglicheInformationsangebot zu den Anlagestrategien bereitzustellen. Wirschauen vor allem, welche Risikoneigung ein Anleger hat und passendas Portfolio daran individuell an," sagt LIQID-CEOSchneider-Sickert.Über LIQID:Seit Launch im Herbst 2016 hat sich LIQID zu einem der führendenFinTechs in Deutschland entwickelt. Für vermögende Kunden ab 100.000Euro gestaltet das Unternehmen eine intuitive digitale Alternativezum Private Banking. Ob bei der Vermögensverwaltung oder beialternativen Anlagen wie Private Equity und Private Equity RealEstate: LIQID schafft Zugang zu Anlagemöglichkeiten und Konditionen,die bisher allein institutionellen und hochvermögenden Investorenoffenstanden.Bei der Entwicklung und Umsetzung seiner Anlagestrategien arbeitetLIQID in enger Partnerschaft mit den Experten von HQ Trust, demMulti-Family-Office der Familie Harald Quandt. Neben HQ Trust zählenTosca Asset Management, Project A Ventures und Dieter von HoltzbrinckVentures zu den Gesellschaftern von LIQID.