Zweiter G2A Deal startet am 30. März

Hong Kong (ots/PRNewswire) -G2A.COM (http://WWW.G2A.COM) startet zweiten Durchlauf des G2ADeal (https://www.g2a.com/en/game-deals)-Programms am 30. März. DasAngebot umfasst die folgenden fünf großartigen Games: Fishing CactusEpistory - Typing Chronicles, Codemasters DiRT Showdown, ProspectGames Unbox, Fiddlesticks Hue und Playrise Digitals Table Top Racing:World Tour. Alle Spiele für eine vergünstigte Mitgliedschaft odereinen Einmalkauf.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/483741/G2A_Deal.jpg )Das Support-System G2A Direct(https://id.g2a.com/business/developer) der G2A-Entwickler undPublisher startet zweiten Durchlauf von G2A Deal am 30. März. G2ADeal ist ein Treuepaket aus handverlesenen Computerspielen direkt vonEntwicklern und Publishern (keine Drittverkäufer).Für den nächsten Deal hat das G2A Direct-Team eine umfangreicheReihe an Spielen zusammengestellt - da wird für jeden etwas dabeisein.Epistory - Typing Chronicles(https://www.youtube.com/watch?v=O1qg_8JKojE) Action- undabenteuergeladenes Typing Game. Der Spieler wird aufgefordertunterschiedliche Wörter einzugeben, damit sich die Storyweiterentwickelt.DiRT Showdown (https://www.youtube.com/watch?v=7JHxfFFBuOI)Fortsetzung der DiRT Racing Series - der Spieler startet gegen dieZeit, muss Tricks stehen und Gegner ausschalten.Unbox (https://www.youtube.com/watch?v=oPPX42AuNIk) Game, in demder Spieler eine selbst ausliefernde Postkiste erhält und die Weltbereist, um an die Standorte der Kunden zu gelangen.Hue (https://www.youtube.com/watch?v=coKjsUpdAXY) FaszinierendesGame als Puzzle-Plattform - der Spieler begibt sich auf die Suchenach der vermissten Mutter des Hauptdarstellers und löst gleichzeitigPuzzle, um unterwegs einer grauen Welt ein wenig Farbe zu verleihen.Table Top Racing: World Tour(https://www.youtube.com/watch?v=b5mbgdPqAj4) Racing Arcade-Game -der Spieler sitzt am Steuer von Miniaturautos und umfährt gefährlicheHindernisse wie Sandwiches und Kokosnüsse.Sämtliche Keys des zweiten G2A Deal-Durchlaufs sind sofort nachdem Kauf als Steam Code verfügbar und werden ohne Regionalcodefreigegeben.Weitere Informationen unter pr@g2a.com.Pressekontakt:+48 570 069 721Original-Content von: G2A.com, übermittelt durch news aktuell