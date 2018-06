Zweiter Frühling für den Toyota Aygo

mid Kopenhagen – Seit 2014 ist die zweite Generation des Toyota Aygo auf dem deutschen Markt. Am 16. Juni 2018 startet der 3,47-Meter-Zwerg, der sich die Technik mit dem Citroen C1 und dem Peugeot 108 teilt, in den zweiten Frühling. Eine erste Tuchfühlung in der nach aktuellen Studien lebenswertesten Stadt der Welt, in Kopenhagen.

Wobei Tuchfühlung etwas übertrieben ist. Von der umfangreichen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.