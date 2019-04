Zweiter Bericht zu Operation Clean Sweep veröffentlicht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Vermeidung von Granulatverlusten in der Kunststoff-Wertschöpfungnimmt Fahrt aufMüll im Meer ist nach wie vor ein wesentliches, globales Problem.Neben achtlos entsorgten Endverbraucherprodukten wie etwaVerpackungen, Flaschen oder Zigarettenfilter wurden in derVergangenheit auch Granulate, sogenannte Pellets, an europäischenFluss- und Küstenabschnitten gefunden. Das Programm Operation CleanSweep® (OCS) der Kunststofferzeuger in Europa hat sich daher seiteinigen Jahren zum Ziel gesetzt, Granulatverluste zu vermeiden. OCSrichtet sich dabei an alle an der Lieferkette beteiligten Akteure vonder Produktion über Lagerung und Transport bis zur Compoundierung undWeiterverarbeitung. Der aktuelle Bericht zum Programm belegteindrucksvoll: Die Zahl der OCS-Unterzeichner in Europa hat sich imJahr 2018 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Damit sind mittlerweilerund 98 Prozent der europäischen Kunststoffproduktion durch OCSabgedeckt.Schon der erste Bericht aus dem Jahr 2017 präsentierteumfangreiche Erfolge der Branche zur Verringerung vonGranulatverlusten. Laut aktuellem Report ist mittlerweile einGroßteil der Mitgliedsunternehmen von PlasticsEurope der OCSbeigetreten und füllt diese mit Leben. Darüber hinaus geht derjüngste Report auch auf wichtige Trends und Entwicklungen innerhalbdes Programms ein: So ist es PlasticsEurope mit OCS gelungen, dieZusammenarbeit mit der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette zustärken. Für die Förderung des verantwortungsvollen Umgangs allerBeteiligten mit Kunststoff-Granulaten ist es zudem ein erfreulichesSignal, dass allein im Jahr 2018 weitere 250 Unternehmen vom Erzeugerüber den Verarbeiter bis zum Logistiker eine OCS-Verpflichtungunterschrieben haben.Karl-H. Foerster, Executive Director von PlasticsEurope,bilanziert die Fortschritte: "Die Kunststoffindustrie setzt sichweiterhin mit Nachdruck für Lösungen ein, die Einträge vonKunststoffabfällen in die Umwelt verhindern helfen. Als wesentlicherBestandteil des PlasticsEurope Voluntary Commitments 2030 hat dieKunststoffindustrie Operation Clean Sweep vorangetrieben. DasProgramm fördert Best Practice im Umgang mit Granulaten auf hohemQualitätsniveau und trägt so dazu bei, dass immer weniger Pellets indie Umwelt gelangen."Der aktuelle OCS-Bericht kann unter www.opcleansweep.eu undwww.plasticseurope.org herunter geladen werden.Über Operation Clean SweepOperation Clean Sweep ist ein internationales Programm zurVermeidung von Granulatverlusten. In Europa wurde die Initiative imJahr 2013 von PlasticsEurope ins Leben gerufen. Ziel ist es, für denrichtigen Umgang mit Kunststoff-Granulaten in jedem Schritt derHer-stellungs- und Lieferkette zu sensibilisieren. Adressat ist inerster Linie die erzeugende und verarbeitende Industrie unterHinzuziehung der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette.Schwerpunkte der Maßnahmen sind Bewusstseinsbildung, der Austauschvon Best-Practice-Ansätzen sowie Umsetzungs- und Orientierungshilfenfür Mitgliedsunternehmen.Null Pelletverlust in DeutschlandAuf Basis von Operation Clean Sweep hat PlasticsEurope Deutschlanddas Praxisprojekt "Null Pelletverlust" erarbeitet, das 2013 in dasdeutsche Responsible Care Programm des Verbands der ChemischenIndustrie aufgenommen wurde. Ziel ist auch hier, durch hochwertigesManagement dafür zu sorgen, dass Granulate bei der Herstellung, dereninnerbetrieblichen Handhabung sowie bei Transport und Logistik nichtunbeabsichtigt in die Umwelt gelangen. Dazu wird in Betrieben derchemischen, der kunststofferzeugenden sowie -verarbeitenden Industriedas notwendige Bewusstsein für das Thema "Pelletverlust" geschaffenbzw. gestärkt.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell