Mit dem Zweiten ins Finale / Vier Live-Spiele zum Auftakt der ZDF-WM-Berichterstattung (FOTO)

Mainz (ots) -Mit einer kleinen Eröffnungsfeier und dem Auftaktmatch Russlandgegen Saudi-Arabien beginnt am Donnerstag, 14. Juni, in Moskau dieFIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018. ARD und ZDF übertragen imWechsel alle 64 Spiele live und bieten ein umfangreichesWM-Programmangebot.Das ZDF steigt am Samstag, 16. Juni 2018, in dieWM-Berichterstattung ein. "ZDF WM live" heißt es ab 11.25 Uhr. Gleichvier Live-Spiele überträgt das Zweite an diesem langenVorrundenspieltag zwischen 12.00 und 23.00 Uhr: Frankreich -Australien, Argentinien - Island, Peru - Dänemark und Kroatien -Nigeria. Durch das WM-Programm führen ZDF-Moderator Jochen Breyer undExperte Christoph Kramer sowie am Abend Oliver Welke und Oliver Kahn.Gäste im Studio sind Bjarne Goldbaek und Mladen Petric.Insgesamt zwölf WM-Sendetage stehen auf dem Programm des ZDF:Sieben Vorrundenspieltage, zwei Achtelfinal-Spieltage, einViertelfinal-Spieltag, ein Halbfinale und das Finale am 15. Juli2018. Die Sendezeiten der ZDF-Live-Übertragungen in der Vorrundeliegen in der Regel zwischen 14.00 und zirka 23.00 Uhr, an denParallelspieltagen, im Achtelfinale und im Viertelfinale zwischen16.00 und 22.00 Uhr. Zu den Höhepunkten gehören die Vorrundenspieleder deutschen Mannschaft am 17. Juni gegen Mexiko und am 27. Junigegen Südkorea. Das Spiel gegen Schweden überträgt die ARD.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir starten gut vorbereitet in dieWM und hoffen, den Zuschauern mit einem hervorragenden TV- undOnline-Programmangebot ein echtes Fußballfest präsentieren zu können- aus unserem Studio in Baden-Baden und aus dem Gastgeberland."Die WM-Übertragungen von ARD und ZDF werden zentral aus einemgemeinsamen Studio in Baden-Baden unter Federführung des ZDFgesteuert. Modernste Technik wie neuartige LED-Wände mithochwertigster Bildqualität oder Augmented Reality versprechen denZDF-Zuschauern außergewöhnliche visuelle Eindrücke und lassen sieunmittelbar in das Geschehen eintauchen. Im Studio werden zudem diebeiden ZDF-Moderatoren/Experten-Teams Welke/Kahn und Breyer/Kramerdie Live-Sendungen im Wechsel anmoderieren, die Spiele analysierenund prominente Gäste aus der Welt des Fußballs begrüßen. Auch derGroßteil des ZDF-WM-Teams wird in Baden-Baden im Einsatz sein.Vor Ort in Russland und dabei ganz nah an der deutschen Mannschaftwird hingegen das Team um Katrin Müller-Hohenstein sein und dieZDF-WM-Berichterstattung mit Lageberichten, Interviews mit Spielern,Trainern oder Funktionären ergänzen - direkt vom deutschen Quartierin Vatutinki oder von den jeweiligen Spielstätten der DFB-Auswahl.Das ZDF tritt unter der Leitung von Sportchef Thomas Fuhrmann undProgrammchef Christoph Hamm mit seinem eingespielten WM-Team an.Neben den bereits genannten Moderatoren und Experten stehen für dieKommentierung der Spiele die Live-Reporter Béla Réthy, OliverSchmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider bereit. Expertenwissenbringen auch der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier und derfrühere Bundesligatrainer Holger Stanislawski in dieZDF-WM-Berichterstattung mit ein.Live geht vor - und doch gehört eine umfangreicheRahmenberichterstattung auch über kritische Themen zumjournalistischen Konzept der ZDF-WM-Berichterstattung aus Russland:Die politische Situation im Land, Korruption, gegebenenfalls dieSicherheits- und Hooligan-Problematik. Ziel ist es vor allem aber,den Zuschauern den Alltag der Menschen und die Schönheit des Landesdurch diverse Programmbeiträge, Dokumentationen und im"ZDF-Morgenmagazin" näher zu bringen.Nichts verpassen und noch mehr entdecken - das gilt für dasWM-Angebot in der ZDFmediathek. Mobil oder parallel zum TV: AllesWissenswerte zum Turnier erfahren, neue Perspektiven erleben,strittige Szenen nochmal betrachten - im Livestream oder auf Abruf.Information leicht gemacht: Das ZDF-Online-Angebot bündelt alleInformationen zu den 64 Spielen jeweils auf einer Matchseite.https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell