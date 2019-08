Mainz (ots) -Endlich keine Schule mehr! Nun kommt die Zeit des Ausprobierens.Für die zweiteilige Dokumentation "Die Beginner" - am Dienstag, 20.,und Dienstag, 27. August 2019, jeweils um 22.15 Uhr im ZDF - hat"37°" junge Menschen über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrenbei ihrem nicht immer reibungslosen Start ins Leben begleitet: Pao(24), Faourouz (24) und Dennis (19) verlassen das Elternhaus, müssensich selbst versorgen, sich bewähren und lernen, mit Rückschlägenklarzukommen. Die beiden Autoren Ulf Eberle und Katharina Gugelhaben zuvor für "37°" bereits zwei Mehrteiler über Jungen und Mädchenin der Pubertät gemacht.Pao hatte bislang darauf gesetzt, Soziale Arbeit zu studieren,aber das lange Warten auf einen Studienplatz zermürbt ihn. Alsoentscheidet er sich für eine Ausbildung. Sein Vater, einSozialarbeiter ohne Studium, hofft, dass Pao nicht die gleichenFehler machen wird wie er. Aber Pao pfeift auf die väterlichenBedenken. Vor der Ausbildung startet er zum ersten Mal in seinemLeben in einen großen Urlaub - und ahnt noch nicht, dass diese Reisealles verändern wird.Dennis musste schon während der Schulzeit gegen Mobbing vonKlassenkameraden kämpfen. Zum Erstaunen seiner Eltern und Lehrerkämpft er sich trotz Hauptschul-Empfehlung bis zum Abitur - und willjetzt Jura studieren. "Ich möchte Menschen helfen, die sonstübergangen werden, weil sie kein Geld oder keine Ahnung von ihrenRechten haben", sagt er. In Kiel, 600 Kilometer von seiner Heimatentfernt, findet er einen Studienplatz und ein kleinesStudentenzimmer. Seine Freundin Tamara wird er nur noch selten sehenkönnen, das BAföG reicht nicht für viele Fahrten in die Heimat.Kurz vor der Präsentation ihrer Abschlusskollektion an einerDüsseldorfer Mode-Akademie geht es Faourouz gar nicht gut. Sie hatdie ganze Woche an der Nähmaschine verbracht und kaum eine Nacht mehrals drei Stunden geschlafen. Faourouz möchte Designerin mit einemeigenem Label werden. Für ihre Eltern zunächst ein unverständlicherTraum, sie drängten ihre Tochter nach der Schule in eine Lehre zurSteuerfachgehilfin. "Da wäre ich fast eingegangen vor Langeweile",sagt Faourouz. Um das Geld für den Start in die Selbstständigkeitzusammenzubekommen, will sie nebenbei als Flugbegleiterin arbeiten.Die "37°"-Dokumentationen stehen jeweils am Sendetag ab 8.00 Uhrin der ZDFmediathek zur Verfügung. Die Videos in der ZDFmediatheksind zum Embedding freigegeben. Weitere Informationen:https://ly.zdf.de/Lai/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/37-die-beginner/"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-grad"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Grad"37°" bei Instagram: https://instagram.com/ZDF37gradhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell