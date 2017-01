Mainz (ots) -Street Food ist Essen "von unten", näher an den Menschen,authentischer. Kein Essen erzählt mehr von den Menschen eines Ortes,von ihren Vorlieben, ihren Eigenarten. Das zeigt die zweiteiligeDokumentation "Street Food", die am Mittwoch, 4. Januar 2017, 22.15Uhr, und am Donnerstag, 5. Januar 2017, 22.15 Uhr, im ZDF dasvolksnahe Essen aus den mobilen Küchen und die daran ersichtlichenkulturellen Unterschiede erkundet. Normen Odenthal, Leiter desZDF-Studios in Singapur, und Thomas Reichart, Leiter des ZDF-Studiosin Peking, begeben sich auf einen Streifzug durch Asien und Amerikaund lernen Menschen kennen, die Street Food zubereiten, undGeschichten, die dahinterstecken. In zweimal 45 Minuten bieten diebeiden ZDF-Auslandskorrespondenten unerwartete Erkenntnisse überLeute, Land, Politik und Kultur.Im ersten Teil "Spieße, Skorpione und eine deftige Suppe" bereisenNormen Odenthal und Thomas Reichart China, Japan, Thailand undVietnam und erleben von touristisch eingefärbtem Street Food bis zurursprünglichen uigurischen Küche extreme Gegensätze. In ThailandsHauptstadt Bangkok ist die ganze Vielfalt der Straßen-Küche erlebbar,die auch Frösche, Skorpione und Insekten zum Verzehr anbietet. InChinas wildem Westen, an den alten Oasenorten der Seidenstraße, lässtsich noch essen wie zu Karawanenzeiten. Und ShanghaisStraßen-Kult-Imbiss Youtiao, goldgelb ausgebackene Teigstangen,verbindet Arme und Reiche, Gesunde und Kranke.Der zweite Teil der "Street Food"-Doku mit dem Titel "Burger,Burritos und ein dicker Braten" führt die ZDF-Korrespondenten NormenOdenthal und Thomas Reichart längs des amerikanischen Kontinents vonden USA über Mexiko, Kolumbien und Peru nach Argentinien. Auch diesezweite Reise veranschaulicht die große Bandbreite des Street Food undstartet an dessen Hotspot in Portland, Oregon. Denn nirgendwoversuchen mehr Menschen ihr Glück im Gastro-Business zu machen als inPortland. Dort findet man an jeder Ecke "Food-Carts", die wie kleineWohnwagen aussehen und in denen gebrutzelt, gebacken und gebratenwird - und zwar weit mehr als nur Burger. Und auch auf den weiterenStationen der Reise - ob in Mexiko-Stadt, Cartagena oder Lima -erfahren die Reporter, dass das Essen am Straßenrand nicht nurvielfältig, sondern oft auch selbstverständliche Hauptmahlzeit ist:Sie ernährt die Kunden ebenso wie die Köche.Pressemappe: http://ly.zdf.de/DLdd/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/streetfoodPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell